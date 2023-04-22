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40 минут назад
В Индии справлявшего нужду на рельсы мужчину убила летящая корова
В Алваре, Индия, 82-летнего местного жителя насмерть задавила корова, когда он испражнялся на рельсы. Животное сбил поезд, сообщает Газета.ру со ссылкой на издание Daily Star.
По данным издания, мужчина раньше работал электриком на железной дороге, однако затем вышел на пенсию. В день своей смерти он справлял нужду на рельсы. В это время в 30 м от него корова переходила пути. Животное сбил высокоскоростной поезд, двигавшийся по маршруту Мумбаи — Гуджарат. От удара корова полетела в сторону местного жителя и упала на него. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
В регионе часто происходят столкновения поездов с сельскохозяйственными животными.
По данным издания, мужчина раньше работал электриком на железной дороге, однако затем вышел на пенсию. В день своей смерти он справлял нужду на рельсы. В это время в 30 м от него корова переходила пути. Животное сбил высокоскоростной поезд, двигавшийся по маршруту Мумбаи — Гуджарат. От удара корова полетела в сторону местного жителя и упала на него. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
В регионе часто происходят столкновения поездов с сельскохозяйственными животными.