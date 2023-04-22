Завтра в Липецкой области сухо, безветренно и до +20

23 и 24 апреля Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, погода ожидается теплой, без существенных осадков. 25 апреля с выходом южного циклона повсеместно пройдут дожди различной интенсивности.

Среднесуточные температуры воздуха составят 11-13 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше климатической нормы.

С 19 апреля в центральных и северных районах области установилась высокая пожароопасность лесов - 4 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от +2 до +7 градусов, днем – от +15 до +20 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем она составит от +16 до +18 градусов.

День 23 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов мороза.