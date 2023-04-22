Четвёртый человек умер в Липецкой области от COVID за эту неделю

Вирус уверенно подбирается к своей 4-тысячной жертве.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Липецкой области за минувшие сутки 47 человек успешно завершили лечение от COVID.

Это больше, чем число заболевших: заразу подхватили 39 человек, госпитализация никому не потребовалась. Но картина вовсе не такая и радужная, ведь в регионе опять зафиксирован смертельный случай от «чумы XXI века».

На этой неделе в Липецкой области от коронавируса скончались уже четыре человека.

С начала пандемии в 2020 году в Липецкой области выявлено 183 038 случаев COVID, выздоровели 178 568 человек. Вирус подбирается к 4-тысячной жертве, на данный момент в регионе он свёл в могилу 3 981 больного.

Всего за минувшие сутки в РФ выздоровели 7 414 пациентов, выявлено 7 030 новых случаев вируса, госпитализированы 958 человек. Зарегистрированы 34 смерти от COVID.