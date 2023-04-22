Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?

В России выявили первые случаи заражения новым подвидом «омикрона» - «арктуром». Этот штамм вызвал резкий всплеск заболеваемости в Индии, Всемирная организация здравоохранения уже внесла его в список потенциального лидера-возбудителя коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 на прошлой неделе продолжила снижаться, хотя планка в 5 тысяч случаев и выше все еще удерживается. В целом на этой неделе с понедельника по пятницу регистрировалось от 5,3 до 7,1 тысячи случаев. А вот число летальных случаев снижается незначительно – на этой неделе оно составляло от 33 до 38 смертей за сутки и осталось практически на уровне прошлой недели. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 31 508 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 22 796 845 человек, из них 398 007 скончались.

В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, также снижалось, оно опустилось ниже четырех десятков случаев в сутки – с понедельника по пятницу фиксировали от 33 до 39 человек. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3980 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 182 999 случаев коронавирусной инфекции.

Заболеваемость COVID-19 в России на прошлой неделе продолжала снижаться – она сократилась на 14%, сообщили в Роспотребнадзоре, передают РИА Новости. Основным возбудителем остается штамм «омикрон» и его геноварианты.

В России выявили первые случаи нового подварианта «омикрона» - «арктур», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Штамм обнаружили в четырех образцах пациентов из Москвы. По предварительным данным, новый штамм может обладать большей заразностью, но он не отличается высокой патогенностью. Заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме, передает ТАСС. Вводить какие-либо ограничения из-за появления нового субварианта эпидемиологи не планируют. Первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, ранее выявили в Индии, предполагается, именно «арктур» стал причиной резкой вспышки заболеваемости в этой стране.

Одним из отличий нового субварианта «арктур» стал конъюнктивит, заболевание проявляется покраснением и раздражением глаз, сильным зудом, при этом наблюдаются выделения, но не гнойные. Этот симптом встречается у детей, предыдущие подвиды «омикрона» его не вызывали, отмечает «Российская газета». Опыт других стран уже показал, что новый вариант охотнее поражает детей. В целом же симптомы заболевания подвариантом коронавируса «арктур» не отличаются от тех, которые проявлялись при заражении предыдущими мутациями «омикрона». Об этом Москве 24 рассказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он отметил, что у нового геноварианта относительно низкая способность вызывать тяжелые формы болезни и высокая вирулентность. Заражение проявляется как острая респираторная вирусная инфекция. Повышается температура, может быть умеренная интоксикация и явления от заложенности носа до кашля, пояснил специалист. По словам другого эксперта, директора Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондента Академии наук Республики Татарстан Альберта Ризванова, новый подвид незначительно отличается от предыдущего - добавилась еще одна мутация в шиповидном белке, которая потенциально делает его более заразным и, возможно, более патогенным. Но, судя по клинической картине, говорить о росте тяжести заболевания не приходится, заявил он в интервью «Известиям». Его коллега, профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский считает, что штамм «арктур» не вызывает беспокойства, несмотря на заразность, сообщает «РБК».

Новый вариант «арктур» обладает большей заразностью и умеет обходить сформировавшийся иммунитет, отмечают ученые – это связано с его мутациями, в числе которых изменения в S-белке, слагающем шип короны, с помощью которого вирус связывается с клетками организма. В целом же от своего ближайшего родственника подвид «арктур» отличают всего три новые мутации, рассказал «Газете.ру» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Благодаря этому «арктур» передается примерно в 1,2 раза лучше, чем «кракен», который до этого считали самым заразным вариантом «омикрона», передают РИА Новости. «Арктур» чаще предыдущих вызывает конъюнктивит, но отличить его от других инфекционных конъюнктивитов невозможно. Об этом «Известиям» рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков. Он отметил, что при коронавирусе развивается классическая симптоматика инфекционного конъюнктивита. Терапия включает использование специальных глазных капель, уменьшающих ощущение инородного тела и рези в глазах. Также могут применяться противовирусные капли. Опасность новый штамм может представлять из-за способности рекомбинироваться с более ранними штаммами, отметил в интервью URA.RU начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор Александр Чепурнов. Он пояснил – штамм «омикрон» по наблюдениям ученых склонен к рекомбинациям между своими разными субвариантами. Опасная ситуация может возникнуть, если появится рекомбинация с другим более тяжелым штаммом, типа изначального, или «дельты».

Подъем заболеваемости из-за нового подварианта коронавируса «арктур» возможен в России к концу мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время рабочей поездки в Саратов – об этом сообщают РИА Новости. По ее словам, на риск роста может повлиять каникулярно-отпускной период, после которого люди вновь вернутся на работу и учебу. Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус контагиозен, отметила Попова, ее слова цитирует ТАСС. При том, новый подвариант не приведет к большому росту заболеваемости в мире или России. Такое мнение ТАСС высказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн - от нового штамма не стоит ожидать сотни тысяч заразившихся в день. Подобного мнения придерживается доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. В беседе с «Известиями он отметил, что на фоне появления штамма «арктур» в России стоит ожидать умеренный подъем заболеваемости коронавирусом. Однако крайне маловероятно, что это приведет к введению ограничений, росту числа госпитализаций и смертности.

Вводить дополнительные меры для борьбы с новым подвариантом коронавируса в России не планируется, заявил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, его слова передает ТАСС. Онищенко также пояснил, что новый вариант не отличается повышенной летальностью. В основном госпитализируют очень пожилых людей или людей с отягощенным анамнезом по другим заболеваниям. Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Тульской службой новостей отметил, что новый штамм коронавирусной инфекции «арктур» не особо опасен, однако некоторым категориям граждан все же лучше ревакцинироваться. Также считает руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, доктор биологических наук Александр Чепурнов – в интервью «Парламентской газете» он пояснил, что для людей старше 70 лет, у кого есть хронические заболевания, к примеру, диабет, ВИЧ-инфекция, и пр. целесообразна вакцинация. Причем прививку можно делать не два раза в год, а один. В целом же рекомендации остаются прежними – чаще мыть руки, носить маски в местах скопления людей.