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Умер легендарный полковник Александр Тесленко

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#Александр Тесленко
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Умер легендарный полковник Александр Тесленко

Сегодня в возрасте 68 лет после болезни скончался полковник милиции в отставке Александр Тесленко.

Александр Тесленко родился в ноябре 1954 года в поселке Орлов Лог Семилукского района Воронежской области. С 1972 по 1974 год проходил службу в Вооруженных Силах СССР.
После армии пришел на службу в органы внутренних дел. Первая должность – милиционер ведомственной милиции по охране зданий УВД.

С 1975 по 1979 год являлся курсантом Волгоградской высшей следственной школы МВД СССР. После ее окончания назначен следователем Тербунского РОВД. Впоследствии в следственных подразделениях проработал почти 8 лет. 

С 1997 по 2009 год проходил службу в должности заместителя начальника УВД – начальника милиции общественной безопасности УВД Липецкой области.

Александр Тесленко награжден государственными наградами - медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, медалью «За отвагу»/

Как сообщает областное управление МВД, прощание с Александром Тесленко пройдет 23 апреля в Христо-Рождественском кафедральном соборе в 10:00.

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
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#Александр Тесленко
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Комментарии (6)

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Патриот

1 минуту назад
Светлая память..
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Паша

5 минут назад
Соболезнования близким, хороший был мужик
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Ветеран ОВД

35 минут назад
Царствие тебе Небесное, таких сотрудников мало в милиции. Близким искреннее соболезнование.
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Мик

46 минут назад
Светлая память!
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!

47 минут назад
Царствие небесное , родственникам соболезнования
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?

56 минут назад
А какие легенды с ним связаны ?
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