Умер легендарный полковник Александр Тесленко

Сегодня в возрасте 68 лет после болезни скончался полковник милиции в отставке Александр Тесленко.

Александр Тесленко родился в ноябре 1954 года в поселке Орлов Лог Семилукского района Воронежской области. С 1972 по 1974 год проходил службу в Вооруженных Силах СССР.

После армии пришел на службу в органы внутренних дел. Первая должность – милиционер ведомственной милиции по охране зданий УВД.



С 1975 по 1979 год являлся курсантом Волгоградской высшей следственной школы МВД СССР. После ее окончания назначен следователем Тербунского РОВД. Впоследствии в следственных подразделениях проработал почти 8 лет.



С 1997 по 2009 год проходил службу в должности заместителя начальника УВД – начальника милиции общественной безопасности УВД Липецкой области.



Александр Тесленко награжден государственными наградами - медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, медалью «За отвагу»/



Как сообщает областное управление МВД, прощание с Александром Тесленко пройдет 23 апреля в Христо-Рождественском кафедральном соборе в 10:00.



Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

