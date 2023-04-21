В России

19 минут назад

Продажи лекарств для потенции выросли почти на 40%

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Продажи средств для потенции в первом квартале 2023 года выросли почти на 40% по сравнению тем же периодом прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили в национальной системе «Честный знак» (отслеживает оборот медицинских препаратов по обязательным QR-кодам на упаковке).

Россияне приобрели 2,7 млн упаковок таких средств на сумму в почти 1,8 млрд рублей.

«В среднем на тысячу взрослых мужчин, проживающих в России, в первом квартале 2023 года пришлось по 392 пачки таких препаратов», — отметили аналитики «Честного знака».

Чаще всего лекарства для решения проблем с потенцией покупали жители Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Магаданской области и Москвы, подсчитали в «Честном знаке».

Проблемы с эректильной функцией всё чаще стали возникать у молодых мужчин. Это вызвано отсутствием физической нагрузки, наличием вредных привычек и ростом уровня стресса. Также на болезнь повлиял COVID-19 — он негативно сказывается на выработке половых гормонов, говорят эксперты.
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