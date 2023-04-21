В России

20 минут назад

Производителей свинины проверят в связи с распространением АЧС

34
#чума свиней

В России возобновлены внеплановые проверки бизнеса в связи с африканской чумой свиней (АЧС), сообщили «Известиям» в Минсельхозе.

«Ситуация с АЧС в стране остается стабильно-напряженной. Широкое распространение АЧС в Европе, циркуляция возбудителя среди диких животных и значительное число хозяйств с низким уровнем биологической защиты требует постоянного мониторинга обстановки», — пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Там отметили, что сегодня такую работу проводит государственная ветеринарная служба.«Вопрос обеспечения эпизоотического благополучия территории РФ по АЧС находится на постоянном контроле в правительстве и Минсельхозе. Это предмет обсуждения на заседаниях постоянно действующей противоэпизоотической комиссии правительства», — уточнили в Минсельхозе.

В министерстве подчеркнули, что в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 постановления правительства № 336, основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия без согласования с органами прокуратуры могут быть поручения президента РФ, главы кабина, вице-премьеров, а также, требование прокурора. Ранее указания возобновить такие проверки в связи с АЧС дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Таким образом, внеплановые проверки бизнеса в текущем году возобновлены», — подчеркнули в министерстве.

Там также отметили, что в настоящее время правительство разработало план мероприятий по совершенствованию системы ветеринарной безопасности РФ. В него включили комплекс мероприятий для предотвращения возникновения и распространения заразных болезней животных.

34
#чума свиней

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Продажи лекарств для потенции выросли почти на 40%

15 минут назад

В России
Глава Duracell Russia подтвердил информацию об уходе бренда из РФ
#Duracell Russia #уход из РФ
Глава Duracell Russia подтвердил информацию об уходе бренда из РФ

сегодня, 15:51

В России
В Брянской области беспилотник упал на территорию жилого дома
#беспилотник #Брянск
В Брянской области беспилотник упал на территорию жилого дома

сегодня, 15:14

В России
Вопрос о новой волне мобилизации не обсуждается в Кремле
#мобилизация
Вопрос о новой волне мобилизации не обсуждается в Кремле

сегодня, 13:00

В России
Четыре новых региона РФ в 2023 году получат из бюджета 410,7 миллиарда рублей дотаций
#дотации
Четыре новых региона РФ в 2023 году получат из бюджета 410,7 миллиарда рублей дотаций

сегодня, 12:11

В России
Момент взрыва снаряда в Белгороде попал на видео
#взрыв #Белгород
Момент взрыва снаряда в Белгороде попал на видео

сегодня, 11:26

В России