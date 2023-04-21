Погода в Липецке

11 минут назад

Завтра в Липецкой области небольшие дожди и до +17

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#дождь
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Завтра в Липецкой области небольшие дожди и до +17

22 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с юга – ожидаются небольшие дожди. 23 и 24 апреля осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие, ночью местами умеренные дожди. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью — от +3 до +8 градусов, днем – от +12 до +17 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.

День 22 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов мороза. 

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#дождь
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