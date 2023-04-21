сегодня, 20:23
Липецкая вечЁрка: сбежавший от врачей водитель, памятник дворнику и тайные врезки
Сегодня, 21 апреля, после аварии водитель сбежал из скорой, в Грязях готовят к открытию памятник дворнику, и как бесплатно пользоваться водой и канализацией.
Комментаторов GOROD48 в этой истории больше всего заинтересовал факт стоянки большегруза на проезжей части.
— У нас в деревне кто где хочет, там и ставит своё корыто, хочешь на гумне, хочешь за плетнем, — заметил Селянин.
В Грязях установлен памятник дворнику. Уже второй. Первый растащили на металлолом. С новым такой номер уже не пройдет — он весит полторы тонны. Торжественное открытие памятника намечено на 1 мая — День Весны и Труда. На памятнике выбита надпись — «Всем труженикам Грязинской земли». Сделали его скульпторы Кривопусков и Галоченко, а заплатил за все меценат Юрий Чекрыжов.
— Раньше дворникам жильё давали, а сейчас памятники! — съязвила Наталья.
Если в Грязях дворниками ставят памятники, то в Липецке им помогают полицейские. Стражи порядка раскрыли дело об угоне велосипеда у дворничихи, которая приехала на нем на работу. Пока она подметала у аптеки в районе Тракторного, гражданин похитил велосипед прямо на глазах у хозяйки.
Угонщиком велосипеда оказался 25-летний рецидивист, уже судимый за кражу. Его задержали, а велосипед вернули хозяйке. Злоумышленнику теперь грозит до четырех лет лишения свободы по уголовной статье «Грабеж».
— Если камера фиксирует преступление, надо чтобы она и выписывала штраф или тюремный срок и присылала приговор по почте. Мол, собирайся и иди в тюрьму, вот у МВД и судейских красота будет, — предложил Депутат.
Энергетики сегодня делали работу над чужими ошибками. На прошлой неделе пожилой мужчина провалился в колодец возле магазина на улице Авиационной. Оказалось, что колодец сделали, чтобы подключить частный дом к канализации. Неподалеку энергетики нашли еще один, в котором обнаружили врезку в городскую систему водоснабжения.
Сегодня трубы обрезали и поставили заглушки. Сотрудники «РВК-Липецк» намерены выставить владельцу дома штраф за незаконное пользование водой, который рассчитают по пропускной способности труб, это примерно 250 тысяч рублей.
Упавший в колодец 84-летний липчанин, уже выписан из больницы. Как рассказала его дочь, пожилой мужчина испытал сильный стресс, серьезных физических травм удалось избежать.
— До несчастного случая нельзя было выявить, чей колодец? — поинтересовался читатель.
В выходные погода окончательно испортится. Синоптики прогнозируют до +15 градусов и небольшие дожди.
Обратите внимание, на Красную горку, 23 апреля, пустят дополнительные автобусы к Косыревскому кладбищу. Они будут ездить с 08:00 до 15:00.
Тем же, кто с 10.00 до 12.30 в воскресенье окажется в центре Липецка важно знать, что там пройдет легкоатлетическая эстафета и движение транспорта будет ограничено.
Электорат