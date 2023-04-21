Общество
сегодня, 16:01
В Лев-Толстовском районе простились с погибшим на Украине земляком
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Ему было 35 лет.
Сегодня в Лев-Толстовском районе простились с рядовым Александром Юнкинд, который погиб 18 марта в ходе выполнения специальной военной операции на Украине.
«Александру было 35 лет. Награжден Орденом Мужества посмертно. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — сообщил глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин в своём Telegram-канале.
«Александру было 35 лет. Награжден Орденом Мужества посмертно. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — сообщил глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин в своём Telegram-канале.
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