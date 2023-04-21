Общество

сегодня, 15:37

Абсолютным победителем конкурса «Учитель года Липецкой области–2023» стала учитель русского Александра Попова

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#Учитель года
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Абсолютным победителем конкурса «Учитель года Липецкой области–2023» стала учитель русского Александра Попова

Сегодня названо имя победителя конкурса «Учитель года Липецкой области–2023». Им стала Александра Попова, учитель русского языка и литературы школы поселка Солидарность Елецкого района.

Конкурс «Учитель года» в Липецкой области начался 3 апреля. В первом этапе конкурса участвовали 20 победителей муниципального этапа. Конкурсанты провели открытые уроки и поучаствовали в конкурсном испытании «Воспитательное событие» со школьниками, которое проводилось в рамках конкурса впервые. Учителя продемонстрировали творческий подход к занятию.

Участниками педагогического состязания в следующем этапе стали пять человек. Сегодня они провели «Мастер-класс» и прошли конкурсное испытание «Вопрос учителю года». Педагоги продемонстрировали знание актуальных вопросов развития системы образования.

Абсолютному победителю конкурса «Учитель года Липецкой области» вручается диплом и областная премия в размере 250 тысяч рублей. Четырех победителей наградят дипломами конкурса и премиями по 50 тысяч рублей, сообщает областное управление образования.
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#Учитель года
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