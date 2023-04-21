Общество

сегодня, 15:35

Администрацию Грязей обязали снести ещё один многоквартирный дом

663
#ЖКХ
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Администрацию Грязей обязали снести ещё один многоквартирный дом

И снова речь идёт об улице Борисоглебской.

Грязинский городской суд рассмотрел дело по иску прокуратуры, которая потребовала до 30 июня этого года снести многоквартирный дом №12 по улице Борисоглебской.

Прокуратурой было установлено, что дом бесхозный, заброшенный и разрушенный. По периметру он ничем и никак не огорожен, внутрь дома имеется свободный доступ как через подъезды и оконные проемы. Люди там давно не живут.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, решением Грязинского городского суда администрацию Грязей обязали в срок до 1 марта 2024 года снести здание и утилизировать строительный мусор.

Напомним, ранее аналогичное решение было вынесено по соседнему дому №14 по улице Борисоглебской.
663
#ЖКХ
1

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