Происшествия

14 минут назад

Арест обвиняемого в покушении на убийство двух лиц ельчанина продлён до 21 мая

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#покушение на убийство
Арест обвиняемого в покушении на убийство двух лиц ельчанина продлён до 21 мая

Речь идёт о преступлении 18-летней давности.

Елецкий городской суд до 21 мая продлил срок содержания под стражей 45-летнего ельчанина, обвиняемого в совершении преступления по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 25 апреля 2005 года в 5 утра на одной из улиц Ельца перед домом с ножом напали на семейную пару. Женщина получила множественные колото-резаные ранения грудной клетки и живота, у неё были повреждены желудок, лёгкие. От полученных трав она умерла. Мужчина также получил массу ранений, он был госпитализирован с места происшествия в больницу, попал в реанимацию, но выжил.

В апреле 2005 года по данному факту следователем по особо важным делам прокуратуры Ельца было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». Но 18 лет назад предварительное следствие по данному делу было приостановлено в связи с тем, что совершившее преступление лицо не было установлено.

В феврале 2023 года по подозрению в совершении преступления был задержан ельчанин, который ранее в ходе допросов в качестве подозреваемого дал показания о своей непричастности к совершению этого преступления. В тот же день ему предъявлено обвинение, вину он не признал, от дачи показаний отказался.

69
#покушение на убийство

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