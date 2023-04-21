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40 минут назад

На рынке Стамбула полиция конфисковала партию алмазов весом в 61 карат

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#алмазы #контрафакт #контрабанда #Турция

Следствие выяснило, что алмазы были незаконно привезены в Турцию через Северную Африку.

Полиции удалось конфисковать у контрабандистов алмазы стоимостью свыше миллиона долларов (81,25 миллиона рублей) на рынке Стамбула, - пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.

Уточняется, что стамбульские правоохранители перехватили партию необработанных камней в ходе специальной операции на Гранд-Базаре, одной из главных достопримечательностей Стамбула. Общий вес алмазов составил примерно 61 карат.

Согласно полицейскому отчету, аноним предоставил офицерам информацию о контрабанде драгоценных камней. Полицейские под прикрытием начали патрулировать рынок 12 апреля. Им удалось задержать четырех подозреваемых, покупателей и продавцов. Неназванные преступники оказались гражданами соседних стран.

В результате расследования выяснилось, что камни незаконно провезли в Турцию через Северную Африку. Отмечается, что это одна из самых крупных операций по борьбе с контрабандой драгоценных камней в стране.
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#алмазы #контрафакт #контрабанда #Турция

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