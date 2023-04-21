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Глава Duracell Russia подтвердил информацию об уходе бренда из РФ

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#Duracell Russia #уход из РФ

По сведениям СМИ, производитель батареек уходит из России из-за прекращения поставок товара с завода в Бельгии.

Торговая марка батареек Duracell уходит из России, - сообщает Lenta.ru со ссылкой на представителей компании.

"Уважаемые бизнес-партнеры, настоящим ООО "ДЮРАСЕЛЛ РАША" выражает вам (бизнес-партнерам)) свое почтение и с большим сожалением сообщает о том, что наши акционеры сообщили об уходе с российского рынка и прекращении бизнес Duracell в России в соответствии с российскими законами и правилами",— отмечается в сообщении.

В письме, опубликованном в Telegram-канале Mash, генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев также просит бизнес-партнеров предоставить компании документы для проведения окончательных взаиморасчетов. Duracell прекратит продажу любой продукции компании в России, расторгнет все коммерческие контракты в РФ в одностороннем порядке и распродаст запасы оставшихся в России товаров, - уточнил гендиректор.

Также утверждается, что российская "дочка" Duracell намерена "рассчитаться с персоналом".

"Это подлинное письмо, но я не смогу дать никаких комментариев. Экологические проекты останутся, мы сейчас проговариваем детали",— заявил Коротаев.

Duracell выпускает батарейки, аккумуляторы и бытовые гальванические элементы с 1930 года. Компанией владеет американский холдинг Berkshire Hathaway. В мае 2022 года Минпромторг внес Duracell в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, но 4 июля исключил компанию из списка, потому что она продолжила работу в РФ.
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#Duracell Russia #уход из РФ

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