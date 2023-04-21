Похищение велосипеда от аптеки записала камера видеонаблюдения

Грабёж раскрыт.

Ещё 12 апреля в Липецке ограбили уборщицу. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 56-летняя женщина приехала на работу в аптеку в поселке Тракторостроителей на велосипеде, который оставила у входа и не пристегнула.



Мужчина, который проходил мимо аптеки, сел на велосипед и поехал. Женщина в это время подметала территорию возле аптеки и попыталась метлой остановить подозреваемого, а также схватив его за куртку. Но мужчина вырвался и уехал.



Похищенный велосипед уборщица оценила в 4000 рублей.



Происшествие записала камера видеонаблюдения, и оперативники липецкого отдела полиции №6 быстро вычислили подозреваемого — это 25-летний липчанин, который нигде не работает и ранее уже был сидим за кражу.



Мужчина задержан, похищенный велосипед у него изъят.



Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы.