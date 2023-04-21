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21 минуту назад

В Брянской области беспилотник упал на территорию жилого дома

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#беспилотник #Брянск

На месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента.

В городе Клинцы упал украинский беспилотник, - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале.

"В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Пострадавших нет. Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении главы региона.

18 апреля Андрей Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на военкомат в городском округе Новозыбков. В результате атаки здание военкомата было частично повреждено. В нем также выбиты окна. Пострадавших не было. В Брянской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования, - пишет "Ъ".
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#беспилотник #Брянск

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