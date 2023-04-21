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Чехия отказалась от поставок газа из России
В первые три месяца 2023 года Чехия закупала природный газ у Норвегии, сжиженный природный газ - у Бельгии и Нидерландов.
Чехия впервые в новейшей истории страны отказалась от поставок российского природного газа в первом годовом квартале, заместив его топливом из Норвегии и из терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерландах и Бельгии, - сообщает министерство промышленности и торговли республики.
"Чехия в первом квартале 2023 года избавилась от зависимости в поставках газа из России. Впервые в новейшей истории республики произошло то, что мы в период первого годового квартала полностью обошлись без поставок газа из России", - говорится в сообщении ведомства.
Этот вид энергетического сырья поступал в республику в данный период исключительно из Норвегии, а сжиженный газ - морским путем через Бельгию и Нидерланды. Весь транзит осуществлялся через территорию Германии. Таким образом, согласно Минпромторгу, в страну поступило в первом квартале 1,71 млрд куб. м газа.
Ранее этот природный газ Чехия получала из РФ транзитом через Словакию.
Глава Минпромторга республики Йозеф Секела пояснил, что ранее Чехия получала из РФ 97% газа, и он не знает другой страны, которая смогла бы так быстро избавиться от почти полной энергетической зависимости. По словам министра, важнейшую роль в процессе сыграло сокращение потребления этого вида топлива, - пишет Lenta.ru.
По состоянию на 20 апреля, в чешских газовых хранилищах страны находилось 1,66 миллиарда кубометров газа, это 48% их общего объема. За первый квартал запасы газа сократились на 1,28 миллиарда кубометров.
"Чехия в первом квартале 2023 года избавилась от зависимости в поставках газа из России. Впервые в новейшей истории республики произошло то, что мы в период первого годового квартала полностью обошлись без поставок газа из России", - говорится в сообщении ведомства.
Этот вид энергетического сырья поступал в республику в данный период исключительно из Норвегии, а сжиженный газ - морским путем через Бельгию и Нидерланды. Весь транзит осуществлялся через территорию Германии. Таким образом, согласно Минпромторгу, в страну поступило в первом квартале 1,71 млрд куб. м газа.
Ранее этот природный газ Чехия получала из РФ транзитом через Словакию.
Глава Минпромторга республики Йозеф Секела пояснил, что ранее Чехия получала из РФ 97% газа, и он не знает другой страны, которая смогла бы так быстро избавиться от почти полной энергетической зависимости. По словам министра, важнейшую роль в процессе сыграло сокращение потребления этого вида топлива, - пишет Lenta.ru.
По состоянию на 20 апреля, в чешских газовых хранилищах страны находилось 1,66 миллиарда кубометров газа, это 48% их общего объема. За первый квартал запасы газа сократились на 1,28 миллиарда кубометров.