Общество

сегодня, 14:15

Статистика: в Липецкой области реже заключали браки и чаще разводились

3 325
#демография #рождаемость
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Статистика: в Липецкой области реже заключали браки и чаще разводились

При том, разведенных пар в Липецкой области по итогам января-февраля оказалось почти на семь десятков больше, чем тех, что заключили браки. 

За январь-февраль 2023 года в Липецкой области зарегистрировано 618 браков, что на 17% меньше, чем в январе-феврале 2022 года – тогда отношения зарегистрировали 747 пар. При этом число зарегистрированных разводов увеличилось на 10%: если в январе-феврале 2022 года их было 624, то в январе-феврале 2023 года – 686, сообщает Липецкстат.

Родились в первые два месяца года 1250 малышей – на 4% меньше, чем за два месяца 2022-го. Среди новорожденных 37%, или 459 детей оказались первенцами, доля вторых детей составила 34% (426 новорожденных), на третьих и последующих детей пришлось 29% (365 младенцев). В январе-феврале 2023 года родилось 18 пар близнецов и 1 тройня. В возрасте до 18 лет стали мамами 16 женщин 

Умерли за первые два месяца года 2723 человека, число умерших по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 18%. При том, естественная убыль населения снизилась на 27% и составила в январе-феврале 1473 человека, или 8,1 человека на 1000 человек населения – год назад превышение числа умерших над родившимися составляло 11,2 на 1000 населения. 


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#демография #рождаемость
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Комментарии (3)

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не-а чё

4 минуты назад
Без всяких браков,люди замечательно живут десятилетиями и ничего.
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неоднозначник

40 минут назад
самая короткая характеристика современной ситуации в области -родилось 1250 человек,за это же время умерло 2723 человека.
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Тарапунька и Штепсель ,

56 минут назад
раньше статистику не знали ,а дело свое знали 1
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