сегодня, 14:15
Статистика: в Липецкой области реже заключали браки и чаще разводились
При том, разведенных пар в Липецкой области по итогам января-февраля оказалось почти на семь десятков больше, чем тех, что заключили браки.
Родились в первые два месяца года 1250 малышей – на 4% меньше, чем за два месяца 2022-го. Среди новорожденных 37%, или 459 детей оказались первенцами, доля вторых детей составила 34% (426 новорожденных), на третьих и последующих детей пришлось 29% (365 младенцев). В январе-феврале 2023 года родилось 18 пар близнецов и 1 тройня. В возрасте до 18 лет стали мамами 16 женщин
Умерли за первые два месяца года 2723 человека, число умерших по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 18%. При том, естественная убыль населения снизилась на 27% и составила в январе-феврале 1473 человека, или 8,1 человека на 1000 человек населения – год назад превышение числа умерших над родившимися составляло 11,2 на 1000 населения.
не-а чё
неоднозначник
Тарапунька и Штепсель ,