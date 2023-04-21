сегодня, 14:04
Более 80 липецких школьников приняли участие в программе НЛМК «ПрофСтарт»
На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги профориентационной программы для школьников «ПрофСтарт». Ее участниками стали более 80 девятиклассников Липецкой области.
По итогам программы всем участникам вручили дипломы, а самые активные выпускники получили сертификаты на бонусную стипендию НЛМК при поступлении в Липецкий металлургический колледж или политехнический техникум. Также школьники смогут записаться на дополнительные курсы по математике в школе «Эврика».