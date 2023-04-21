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Более 80 липецких школьников приняли участие в программе НЛМК «ПрофСтарт»

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#«ПрофСтарт»
Более 80 липецких школьников приняли участие в программе НЛМК «ПрофСтарт»

На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги профориентационной программы для школьников «ПрофСтарт». Ее участниками стали более 80 девятиклассников Липецкой области. 

«ПрофСтарт» помогает школьникам определиться с выбором будущей профессии. Программа длится четыре месяца. За это время участников знакомят с приоритетными специальностями для НЛМК, проводят профориентационные тренинги и помогают подготовиться к ОГЭ по математике с преподавателями физико-математической школы «Эврика». Отдельное направление – проектная деятельность. В этот раз школьники работали над темой оптимизации потребления электроэнергии.  

По итогам программы всем участникам вручили дипломы, а самые активные выпускники получили сертификаты на бонусную стипендию НЛМК при поступлении в Липецкий металлургический колледж или политехнический техникум. Также школьники смогут записаться на дополнительные курсы по математике в школе «Эврика».

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#«ПрофСтарт»

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