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14 минут назад
Четверо моряков погибли при пожаре на российском судне у берегов Южной Кореи
Возгорание произошло в штурманской рубке.
Тела четырех российских погибших моряков обнаружены на борту судна, загоревшегося у берегов Республики Корея, - рассказали ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
"Только что корейская сторона доложила, что на борту судна найдены тела считавшихся пропавшими четырех российских моряков - старшего помощника капитана, повара и двух матросов", - отметили в пресс-службе.
Генеральное консульство РФ в Пусане подтвердило смерть четырех моряков, ранее считавшихся пропавшими. В числе моряков, которые до этого считались пропавшими, был старший помощник капитана, который руководил тушением.
Ранее сообщалось о двух погибших. Указывается, что тела двоих моряков были найдены на судне.
Пожар на российском судне "Калтан" (порт приписки Владивосток) возник 21 апреля в 00:43 по местному времени (18:43 мск 20 апреля). Судно следовало из города Пусан в РФ с грузом морепродуктов и загорелось в водах вблизи Республики Корея. В настоящий момент судно находится в порту южнокорейского города Ульсан. Всего на борту находились 25 моряков, все они граждане РФ. Эвакуирован 21 человек, 2 из них получили незначительные травмы.
Посольство РФ в Сеуле поблагодарило сотрудников Национального агентства морской полиции Республики Корея за операцию по спасению российских моряков и проявленный профессионализм, - сообщили в дипмиссии.
"В связи с инцидентом вокруг пожара на СДС "Калтан" 21 апреля посольство России в Республике Корея благодарит сотрудников Национального агентства морской полиции Республики Корея за оперативную мобилизацию сил и проведенную на высоком уровне операцию спасения экипажа российского судна", - говорится в заявлении посольства.
"Только что корейская сторона доложила, что на борту судна найдены тела считавшихся пропавшими четырех российских моряков - старшего помощника капитана, повара и двух матросов", - отметили в пресс-службе.
Генеральное консульство РФ в Пусане подтвердило смерть четырех моряков, ранее считавшихся пропавшими. В числе моряков, которые до этого считались пропавшими, был старший помощник капитана, который руководил тушением.
Ранее сообщалось о двух погибших. Указывается, что тела двоих моряков были найдены на судне.
Пожар на российском судне "Калтан" (порт приписки Владивосток) возник 21 апреля в 00:43 по местному времени (18:43 мск 20 апреля). Судно следовало из города Пусан в РФ с грузом морепродуктов и загорелось в водах вблизи Республики Корея. В настоящий момент судно находится в порту южнокорейского города Ульсан. Всего на борту находились 25 моряков, все они граждане РФ. Эвакуирован 21 человек, 2 из них получили незначительные травмы.
Посольство РФ в Сеуле поблагодарило сотрудников Национального агентства морской полиции Республики Корея за операцию по спасению российских моряков и проявленный профессионализм, - сообщили в дипмиссии.
"В связи с инцидентом вокруг пожара на СДС "Калтан" 21 апреля посольство России в Республике Корея благодарит сотрудников Национального агентства морской полиции Республики Корея за оперативную мобилизацию сил и проведенную на высоком уровне операцию спасения экипажа российского судна", - говорится в заявлении посольства.