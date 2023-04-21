В России

сегодня, 13:00

Вопрос о новой волне мобилизации не обсуждается в Кремле

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#мобилизация

Однако идет работа по модернизации военкоматов, связанных со срочной службой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговоров о новой волне мобилизации в Кремле не ведется, - передает ТАСС.

Однако, по его словам, сейчас идет работа по модернизации военкоматов, связанных со срочной службой.

"Сейчас идет работа по усовершенствованию и цифровизации системы всей работы военкоматов, связанной с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу", - заявил он.
46
#мобилизация

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