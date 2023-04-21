Общество
сегодня, 12:46
На улице Свиридова врезался в грузовик и сгорел «ВАЗ-2112»
Водитель попавшего в аварию автомобиля сбежал от медиков скорой помощи.
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Сегодня в четыре часа утра у дома №19 по улице Свиридова автомобиль «ВАЗ-2112» врезался припаркованный на дороге грузовик «MAN». Легковушка сразу же загорелась.
Водитель автомобиля спасся, но, по данным GOROD48, получил черепно-мозговую травму. Однако он от медицинской помощи отказался, попросту сбежав от бригады «скорой помощи» по пути в дежурную городскую больницу.
По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, в дежурную часть ОГИББ по Липецку информации об этом ДТП не поступало.
О том, что такая авария была, свидетельствует записи камер уличного наблюдения и следы пожара на асфальте.
Cудя по записям, водитель «ВАЗ-2112» нарушил правила дорожного движения: он выехал из дворов на четной стороне улицы Свиридова, пересек пешеходный переход и врезался в кабину тягача, припаркованного на нечетной стороне улицы.
Водитель автомобиля спасся, но, по данным GOROD48, получил черепно-мозговую травму. Однако он от медицинской помощи отказался, попросту сбежав от бригады «скорой помощи» по пути в дежурную городскую больницу.
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По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, в дежурную часть ОГИББ по Липецку информации об этом ДТП не поступало.
О том, что такая авария была, свидетельствует записи камер уличного наблюдения и следы пожара на асфальте.
Cудя по записям, водитель «ВАЗ-2112» нарушил правила дорожного движения: он выехал из дворов на четной стороне улицы Свиридова, пересек пешеходный переход и врезался в кабину тягача, припаркованного на нечетной стороне улицы.
да уж
Чесал между ног
Андрей
nonka
Какой ваз 2112?
Эх
Я
Ха
ДДД
007