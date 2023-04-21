Общество

сегодня, 12:46

На улице Свиридова врезался в грузовик и сгорел «ВАЗ-2112»

10 1236
#ДТП #пожар
5

Водитель попавшего в аварию автомобиля сбежал от медиков скорой помощи.

Загрузка плеера
Сегодня в четыре часа утра у дома №19 по улице Свиридова автомобиль «ВАЗ-2112» врезался припаркованный на дороге грузовик «MAN». Легковушка сразу же загорелась.

39db8200-6446-405a-9b76-20aab767ed79.jpg

Водитель автомобиля спасся, но, по данным GOROD48, получил черепно-мозговую травму. Однако он от медицинской помощи отказался, попросту сбежав от бригады «скорой помощи» по пути в дежурную городскую больницу.

Загрузка плеера

По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, в дежурную часть ОГИББ по Липецку информации об этом ДТП не поступало.

О том, что такая авария была, свидетельствует записи камер уличного наблюдения и следы пожара на асфальте.

Cудя по записям, водитель «ВАЗ-2112» нарушил правила дорожного движения: он выехал из дворов на четной стороне улицы Свиридова, пересек пешеходный переход и врезался в кабину тягача, припаркованного на нечетной стороне улицы.

img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
10 1236
#ДТП #пожар
5

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

да уж

9 минут назад
Опять двенарь на встречу выехал.
ответить

Чесал между ног

15 минут назад
Видимо водитель был пьян!
ответить

Андрей

26 минут назад
007, да на любой полосе ! Фуроводы на стоянках экономят, фуры ночью по всему городу стоят, их толком и не видно.
ответить

nonka

28 минут назад
Авто в том числе могло быть и угнано.
ответить

Какой ваз 2112?

31 минуту назад
Это приора седан. Кто пишет такую чушь?
ответить

Эх

36 минут назад
а че правда фуры на проезжей части паркуются и нормальным алканам проезда не дают? вот есле бы ее не было там, то и двенашка не палыхала бы
ответить

Я

38 минут назад
так эт он домой за ведром с водой побежал, а сотрясение головного мозга тоже видео камеры записали есле он сразу убежал?
ответить

Ха

39 минут назад
так эт он домой за ведром с водой побежал, а сотрясение головного мозга тоже видео камеры записали есле он сразу убежал?
ответить

ДДД

47 минут назад
007, опять неадекватный водитель на ВАЗе? доколе?!
ответить

007

58 минут назад
Опять фура на правой полосе????доколе?
ответить

Еще в рубрике

Регулярность вывоза мусора на постоянном контроле городского департамента развития территории
3
Регулярность вывоза мусора на постоянном контроле городского департамента развития территории

56 минут назад

Общество
Энергетики обрезали трубы в опасном колодце: неделю назад в него провалился 84-летний старик
#колодец #травма
Энергетики обрезали трубы в опасном колодце: неделю назад в него провалился 84-летний старик

сегодня, 12:35

Общество
«Дом быта» задолжал сотрудникам полтора миллиона рублей
#зарплата #трудовые права
1
«Дом быта» задолжал сотрудникам полтора миллиона рублей

сегодня, 12:23

Общество
В Грязях к 1 мая откроют новый памятник дворнику
#Грязи #памятник
4
В Грязях к 1 мая откроют новый памятник дворнику

сегодня, 11:23

Общество
В Общественной палате Липецкой области новый руководитель
#Общественная палата
14
В Общественной палате Липецкой области новый руководитель

сегодня, 11:15

Общество
Сегодня в Липецке: новое культурное пространство и как организовать парковку у своего дома
#Сегодня в Липецке
23
Сегодня в Липецке: новое культурное пространство и как организовать парковку у своего дома

сегодня, 07:00

Общество