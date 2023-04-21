Общество

сегодня, 12:35

Энергетики обрезали трубы в опасном колодце: неделю назад в него провалился 84-летний старик

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#колодец #травма
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Как выяснилось, колодец вырыли для подключения к сетям частного дома.

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Сегодня рабочие «РВК-Липецк» продолжили работу в колодце на улице Авиационной, в него 12 апреля провалился 84-летний липчанин.  Неделю назад энергетики  расчистили колодец и накрыли его люком, а сегодня заглушили канализационную трубу. Как выяснилось, колодец незаконный — его вырыли для подключения сетям частного дома. Рядом оказался еще один колодец.  Он был засыпан землей и рабочие нашли его с помощью металлоискателя. В этом колодце обнаружилась врезка в систему водоснабжения. 





Если есть незаконные врезки, можно предположить, что хозяин дома пользовался канализацией и водой бесплатно. «РВК» направило владельцу дома уведомление о ликвидации незаконных врезкок, но с энергетиками он так и не связался.  



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—Начали разбираться, оказалось, на этот жилой дом у нас нет лицевого счета, на техприсоединение владелец документы не подавал. Мы выставим ему штраф за незаконное пользование ресурсом, его рассчитают по пропускной способности этих труб, это примерно 250 тысяч рублей. А затем владелец будет обязан заключить договор техприсоединения, — рассказал начальник инспекции водных ресурсов ООО «РВК-Липецк» Сергей Волков.

Упавший в колодец 84-летний липчанин, уже выписан из больницы. Как рассказала его дочь, пожилой мужчина испытал сильный стресс, серьезных физических травм удалось избежать.

Всего с начала года «РВК-Липецк» ликвидировали 23 незаконных врезки, те, кто их соорудил, заплатили около пяти миллионов рублей штрафов.
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#колодец #травма
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