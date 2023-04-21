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21 минуту назад
Четыре новых региона РФ в 2023 году получат из бюджета 410,7 миллиарда рублей дотаций
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Больше всего средств выдадут Донецкой народной республике — 171,1 миллиарда рублей.
Четыре новых региона в текущем году получат из федерального бюджета ₽410,7 млрд дотаций. Трансферт для ДНР станет самым крупным и превысит перечисления Крыму. Деньги в первую очередь пойдут на соцвыплаты и зарплаты, - полагают эксперты.
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, вошедшие в состав РФ осенью 2022 года, получат в текущем году из федерального бюджета в общей сложности 410,7 млрд рублей, что составит 89% совокупных доходов их консолидированных бюджетов (включают регионы вместе с муниципалитетами). Такие оперативные данные появились в системе "Электронный бюджет".
Практически все доходы новых регионов, маркируемые как безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы, являются дотациями на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, которые осуществляются из федеральной казны, - передает РБК.
Безвозмездные поступления передаются в новые регионы в форме дотаций, поскольку они являются нецелевыми и субъект вправе сам решать, на что их направить, - заявили эксперты. По их словам, эти средства будут в первую очередь направлены на социальные выплаты, заработную плату и поддержку населения.
Согласно бюджетному прогнозу, доходы консолидированного бюджета ДНР в 2023 году должны составить 196,4 млрд рублей, из них 171,1 млрд — это межбюджетные трансферты. В абсолютном выражении (без поправок, например, на численность населения) это самый большой прогнозируемый трансферт. На втором месте — Крым, куда планируется направить 162 млрд рублей, а на третьем — Дагестан (133 млрд).
Собственные доходы ДНР составят 13%. На этой территории в 2023 году планируют получить 25,2 млрд рублей собственных доходов, из которых 15,3 млрд составят поступления по НДФЛ, 5,5 млрд — поступления по налогу на прибыль и 2 млрд — сборы от малого бизнеса по спецрежимам.
Консолидированный бюджет ЛНР должен в 2023 году пополниться на 134,6 млрд руб., из них 113,3 млрд (или 84%) придется на межбюджетные трансферты. В составе собственных доходов в ЛНР рассчитывают собрать 12,6 млрд руб. НДФЛ и 3,9 млрд налога на прибыль организаций.
В Запорожской области общие доходы прогнозируются на уровне 68,5 млрд рублей, из которых 65,2 млрд (95%) — это дотация из федерального бюджета.
В Херсонской области доходы составят 61,8 млрд руб., в том числе из федерального бюджета придет 61 млрд рублей, или 99%.
В новых регионах доля федеральных трансфертов в доходах будет самой высокой по стране — от 84 до 99%. За ними следуют Ингушетия (82% по прогнозу на весь 2023 год), Чечня (около 80%) и Тува (около 79%).
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, вошедшие в состав РФ осенью 2022 года, получат в текущем году из федерального бюджета в общей сложности 410,7 млрд рублей, что составит 89% совокупных доходов их консолидированных бюджетов (включают регионы вместе с муниципалитетами). Такие оперативные данные появились в системе "Электронный бюджет".
Практически все доходы новых регионов, маркируемые как безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы, являются дотациями на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, которые осуществляются из федеральной казны, - передает РБК.
Безвозмездные поступления передаются в новые регионы в форме дотаций, поскольку они являются нецелевыми и субъект вправе сам решать, на что их направить, - заявили эксперты. По их словам, эти средства будут в первую очередь направлены на социальные выплаты, заработную плату и поддержку населения.
Согласно бюджетному прогнозу, доходы консолидированного бюджета ДНР в 2023 году должны составить 196,4 млрд рублей, из них 171,1 млрд — это межбюджетные трансферты. В абсолютном выражении (без поправок, например, на численность населения) это самый большой прогнозируемый трансферт. На втором месте — Крым, куда планируется направить 162 млрд рублей, а на третьем — Дагестан (133 млрд).
Собственные доходы ДНР составят 13%. На этой территории в 2023 году планируют получить 25,2 млрд рублей собственных доходов, из которых 15,3 млрд составят поступления по НДФЛ, 5,5 млрд — поступления по налогу на прибыль и 2 млрд — сборы от малого бизнеса по спецрежимам.
Консолидированный бюджет ЛНР должен в 2023 году пополниться на 134,6 млрд руб., из них 113,3 млрд (или 84%) придется на межбюджетные трансферты. В составе собственных доходов в ЛНР рассчитывают собрать 12,6 млрд руб. НДФЛ и 3,9 млрд налога на прибыль организаций.
В Запорожской области общие доходы прогнозируются на уровне 68,5 млрд рублей, из которых 65,2 млрд (95%) — это дотация из федерального бюджета.
В Херсонской области доходы составят 61,8 млрд руб., в том числе из федерального бюджета придет 61 млрд рублей, или 99%.
В новых регионах доля федеральных трансфертов в доходах будет самой высокой по стране — от 84 до 99%. За ними следуют Ингушетия (82% по прогнозу на весь 2023 год), Чечня (около 80%) и Тува (около 79%).
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