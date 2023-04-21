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Момент взрыва снаряда в Белгороде попал на видео

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#взрыв #Белгород

На месте взрыва образовалась огромная воронка.

Мощный взрыв в Белгороде произошёл в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина примерно в 22:00 20 апреля. Было повреждено несколько автомобилей, разбиты стёкла в ряде квартир. Во время взрыва пострадали три человека. Двое из них госпитализированы. Власти приняли решение полностью расселить повреждённый дом на время экспертизы и восстановительных работ. Через два часа после ЧП в Минобороны заявили, что взрыв в Белгороде стал результатом нештатного схода боеприпаса с пролетавшего над городом российского Су-34, - передает РБК.

В Интернете появилось видео с моментом взрыва в Белгороде. На кадрах видно, как сначала на дорогу падает бомба. Через некоторое время происходит взрыв, во время него землю подкидывает на много метров вверх.

Также на кадрах видно, как взлетает в воздух припаркованная машина — ее закидывает взрывом на козырек стоящего рядом дома.

Создан информационный штаб, он собирает все данные о повреждениях в городе. На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС, - заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
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#взрыв #Белгород

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