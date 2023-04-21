Бизнес

сегодня, 11:19

«Ключ на старт» на Европе Плюс Липецк!

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«Ключ на старт» на Европе Плюс Липецк!

Приготовься! На Европе Плюс Липецк стартует игра "Ключ на старт".

С 24 по 28 апреля 2023 года слушай программу «Липецк Online» в 13:00 на Европе Плюс, дождись сообщения ведущего о старте розыгрыша, участвуй в игре «Ключ на старт» и выиграй автокомпрессор!

В прямом эфире диджей озвучит местонахождение специального автомобиля от автосалона «Прайм», который ждёт самого внимательного и быстрого слушателя. Участник, который первым доберётся до озвученного в эфире места, получит подарок от спонсора.

Подробности игры в группе Европы Плюс Липецк ВКонтакте.
Будь готов! Ключ на старт!

Для лиц старше 12 лет.

Спонсор игры: ООО «Прайм» - официальный дилер Чери

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