В Общественной палате Липецкой области новый руководитель

которого выбрали единогласно.

Елена Гончарова возглавила Общественную палату Липецкой области. Её кандидатуру поддержали единогласно на первом заседании Общественной палаты региона VII созыва. Об этом сообщает Телеграм-канал «Липецкая область».



Елена Гончарова является руководителем Липецкого филиала Президентской академии. Ранее она занимала должность начальника управления государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области. Награждена медалью «За заслуги перед Отечеством II степени».



Предшественницей Елены Гончаровой в прошлом созыве была Ирина Бурмыкина.



Фото: Телеграм-канал «Липецкая область»