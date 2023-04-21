Общество

сегодня, 11:15

В Общественной палате Липецкой области новый руководитель

8 1274
#Общественная палата
В Общественной палате Липецкой области новый руководитель

которого выбрали единогласно.

Елена Гончарова возглавила Общественную палату Липецкой области. Её кандидатуру поддержали единогласно на первом заседании Общественной палаты региона VII созыва. Об этом сообщает Телеграм-канал «Липецкая область».

Елена Гончарова является руководителем Липецкого филиала Президентской академии. Ранее она занимала должность начальника управления государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области. Награждена медалью «За заслуги перед Отечеством II степени».

Предшественницей Елены Гончаровой в прошлом созыве была Ирина Бурмыкина.

Фото: Телеграм-канал «Липецкая область»
8 1274
#Общественная палата

Комментарии (8)

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Блин горелый

11 минут назад
Какая разница, кто? Один хрен они не нужны никому, кроме них самих!
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Липчанин

15 минут назад
Диплом проверили
ответить

Сколько

15 минут назад
Простой работяга, кормит трутней?Так эти трутни учат его жить!
ответить

?

33 минуты назад
А почему не "Евгения"? МВД нам в помощь.
ответить

ваха

35 минут назад
Получают элитные зарплаты из бюджета
ответить

1

сегодня, 11:31
Когда уже феминизм запретят...
ответить

Что хорошего?!

сегодня, 11:22
Эти палатья Делают для липчан???!
ответить

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