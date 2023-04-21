Общество
сегодня, 11:15
В Общественной палате Липецкой области новый руководитель
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которого выбрали единогласно.
Елена Гончарова возглавила Общественную палату Липецкой области. Её кандидатуру поддержали единогласно на первом заседании Общественной палаты региона VII созыва. Об этом сообщает Телеграм-канал «Липецкая область».
Елена Гончарова является руководителем Липецкого филиала Президентской академии. Ранее она занимала должность начальника управления государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области. Награждена медалью «За заслуги перед Отечеством II степени».
Предшественницей Елены Гончаровой в прошлом созыве была Ирина Бурмыкина.
Фото: Телеграм-канал «Липецкая область»
Елена Гончарова является руководителем Липецкого филиала Президентской академии. Ранее она занимала должность начальника управления государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области. Награждена медалью «За заслуги перед Отечеством II степени».
Предшественницей Елены Гончаровой в прошлом созыве была Ирина Бурмыкина.
Фото: Телеграм-канал «Липецкая область»
8 1274
Блин горелый
Липчанин
Сколько
?
ваха
1
Что хорошего?!