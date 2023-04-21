сегодня, 10:44
Япония при расширении эмбарго G7 может запретить поставки в РФ подержанных машин
На данный момент Япония в рамках антироссийских санкций прекратила экспорт в РФ автомобилей стоимостью свыше 6 млн иен (около $45 тыс. по текущему курсу).
Япония в рамках антироссийских санкций прекратила экспорт в РФ автомобилей стоимостью более 6 млн иен (около $45 тыс. по текущему курсу). В случае расширения эмбарго, как отмечает агентство, под запрет на поставки могут попасть и другие автомобили, включая подержанные.
Отмечается, что это, вероятно, окажет влияние на японские компании и региональную экономику. Помимо этого, список может быть расширен за счет включения в него автомобильных шин, косметики, одежды.