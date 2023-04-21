В мире

сегодня, 10:44

Япония при расширении эмбарго G7 может запретить поставки в РФ подержанных машин

94
#эмбарго #машины #Япония

На данный момент Япония в рамках антироссийских санкций прекратила экспорт в РФ автомобилей стоимостью свыше 6 млн иен (около $45 тыс. по текущему курсу).

Власти Японии в случае, если Группа семи (G7) примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в РФ, может запретить поставки подержанных автомобилей, которые сейчас являются одной из главных статей экспорта в Россию, - передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo

Япония в рамках антироссийских санкций прекратила экспорт в РФ автомобилей стоимостью более 6 млн иен (около $45 тыс. по текущему курсу). В случае расширения эмбарго, как отмечает агентство, под запрет на поставки могут попасть и другие автомобили, включая подержанные.

Отмечается, что это, вероятно, окажет влияние на японские компании и региональную экономику. Помимо этого, список может быть расширен за счет включения в него автомобильных шин, косметики, одежды.


94
#эмбарго #машины #Япония

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Число жертв давки во время раздачи милостыни в столице Йемена Сане достигло 90 человек
#давка #Йемен
Число жертв давки во время раздачи милостыни в столице Йемена Сане достигло 90 человек

вчера, 13:33

В мире
На Бали билборды на русском языке предупреждают туристов о запрете на работу
#Бали #туристы #запрет
На Бали билборды на русском языке предупреждают туристов о запрете на работу

17.04.2023 12:40

В мире
Минфин США обсудит с некоторыми странами соблюдение антироссийских санкций
#санкции #США
Минфин США обсудит с некоторыми странами соблюдение антироссийских санкций

17.04.2023 11:26

В мире
В Армении поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

16.04.2023 12:18

В мире
56 человек погибли в результате вооруженного конфликта в Судане
56 человек погибли в результате вооруженного конфликта в Судане

16.04.2023 11:41

В мире
В Дубае при пожаре в жилом здании погибли 16 человек
В Дубае при пожаре в жилом здании погибли 16 человек

16.04.2023 11:37

В мире