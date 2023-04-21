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В отношении дорожников возбуждено уголовное дело по ремонту дороги в объезд Боринского

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#дорога #ремонт
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В отношении дорожников возбуждено уголовное дело по ремонту дороги в объезд Боринского

Причина — аварийность участка во время ремонта.

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту выполнения должностными лицами дорожно-строительной организации работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, с 30 декабря 2021 года по 3 января 2022 года на 31-32 километрах дороги А-133 (подъездная дорога от М-4 «ДОН» к Липецку, объезд села Боринское) произошло четыре ДТП с пострадавшими.

В это время там вели ремонт асфальтного покрытия. При этом подрядной организацией не были установлены знаки: «Дорожные работы», «Ограничение скорости» 40 км/ч, «Сужение проезжей части», что способствовало возникновению аварийных ситуаций.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
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#дорога #ремонт
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Комментарии (1)

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Собутыльник

52 минуты назад
а у водил глаз нету, им знаки надо на лбы клеить, гнать надо потише там, а то как выедут за светофор и очки вылупляют, там всегда аварии, ставь знак или не ставь
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