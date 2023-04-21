В России

58 минут назад

В Минобороны назвали причиной взрыва в Белгороде нештатный сход боеприпаса с самолета Су-34

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#взрыв #Белгород

В результате ЧП имеются повреждения жилых строений, но жертв нет.

В Минобороны пояснили, что повреждения домов в Белгороде накануне вечером связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС, жертв нет, - передает РИА Новости.

"Двадцатого апреля 2023 года около 22.15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что идет расследование инцидента.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале отметил, что, по предварительным данным, пострадали три человека, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей.

Он также рассказал, что в результате ЧП разрушения были выявлены в 4 квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. Позже было принято решение перестраховаться, и полностью трехподъездный девятиэтажный дом был расселен. Проходила эвакуация под контролем сотрудников МЧС и главы города В. В. Демидова. Кто-то уехал к своим родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице. Жильем и питанием людей обеспечили. Также были повреждены 4 автомобиля, - заявил глава региона.

Кроме того, на перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.

По словам мэра Валентина Демидова, движение о проспекту Ватутина и улице Губкина на месте ЧП в Белгороде планируется восстановить в ближайшее время.
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#взрыв #Белгород

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