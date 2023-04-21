Происшествия

57 минут назад

На улице Молодежной выгорел павильон

338
#МЧС #пожар
На улице Молодежной выгорел павильон

За сутки зарегистрировано 37 пожаров.

Ранним утром 21 апреля на улице Молодежной в Данкове выгорел металлический павильон, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Всего за минувшую смену пожарные 37 раз выезжали на вызовы, из которых 29 касались возгорания сухой травы и шесть — мусора на открытой площади.
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#МЧС #пожар

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