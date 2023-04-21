Происшествия
57 минут назад
Мотоциклист и 16-летний водитель мопеда пострадали в столкновениях с автомобилями
Оба госпитализированы.
Вечером 20 апреля в Липецке на проспекте 60 лет СССР столкнулись автомобиль «Рено» под управлением 50-летнего водителя и мотоцикл. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, с места аварии доставлен в больницу с 33-летний мотоциклист.
Этим же вечером в селе Кривополянье Чаплыгинского района столкнулись мопед под управлением 16-летнего подростка и автомобиль «УАЗ» с 46-летним водителем. Подросток получил травмы, его госпитализировали.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 19 столкновений автомобилей. Они обошлись без пострадавших.
Фото УГИБДД по Липецкой области
Этим же вечером в селе Кривополянье Чаплыгинского района столкнулись мопед под управлением 16-летнего подростка и автомобиль «УАЗ» с 46-летним водителем. Подросток получил травмы, его госпитализировали.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 19 столкновений автомобилей. Они обошлись без пострадавших.
Фото УГИБДД по Липецкой области