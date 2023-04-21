Происшествия

57 минут назад

Мотоциклист и 16-летний водитель мопеда пострадали в столкновениях с автомобилями

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#авария #ДТП
Мотоциклист и 16-летний водитель мопеда пострадали в столкновениях с автомобилями

Оба госпитализированы.

Вечером 20 апреля в Липецке на проспекте 60 лет СССР столкнулись автомобиль «Рено» под управлением 50-летнего водителя и мотоцикл. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, с места аварии доставлен в больницу с 33-летний мотоциклист. 

Этим же вечером в селе Кривополянье Чаплыгинского района столкнулись мопед под управлением 16-летнего подростка и автомобиль «УАЗ» с 46-летним водителем. Подросток получил травмы, его  госпитализировали.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 19 столкновений автомобилей. Они обошлись без пострадавших.

Фото УГИБДД по Липецкой области

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#авария #ДТП

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