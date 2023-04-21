Мотоциклист и 16-летний водитель мопеда пострадали в столкновениях с автомобилями

Оба госпитализированы.





Вечером 20 апреля в Липецке на проспекте 60 лет СССР столкнулись автомобиль «Рено» под управлением 50-летнего водителя и мотоцикл. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, с места аварии доставлен в больницу с 33-летний мотоциклист.



Этим же вечером в селе Кривополянье Чаплыгинского района столкнулись мопед под управлением 16-летнего подростка и автомобиль «УАЗ» с 46-летним водителем. Подросток получил травмы, его госпитализировали.



Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 19 столкновений автомобилей. Они обошлись без пострадавших.



Фото УГИБДД по Липецкой области



