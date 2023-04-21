Сегодня в Липецке: новое культурное пространство и как организовать парковку у своего дома

Рассказываем всё самое главное про последний рабочий день недели.

Дожди вернулись

В Липецке немного похолодает, температура днём составит 12-14 градусов. Кроме того, сегодня днём возможен кратковременный дождь.







Кому отключат воду

Сегодня с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду на проспекте Победы, 108; улице Студёновской, 20; в частном секторе на улице Полевой.





Кому отключат свет

С 09:00 до 12:00 не будет электричества на проезде Потапова, 1а, 10, 16, 16а; на улице Союзной.

С 09:00 до 16:00 света останутся улицы Бородинская, Докучаева, Панфилова, проезд Ильича и на улице Карбышева, 95.





С 09:00 до 17:00 погаснут лампочки в домах на улицах Баумана, 2б; Вольной, 13, 15; Зоологической, 38; Механизаторов, 16; Новой, 38; Лучистой, 15, 40; Осипенко, 4; Пожарского, 8; Полярной, 19; Просторной, 2, 12; Раздольной, 34; Садовой, 21; Совхозной, 128а, 132; Утренней, 1; Ясной, 11; площади Заводской, 1, 2а, 3а. В это же время обесточат улицы Булавина, Курчатова, Отрадную, Смоленскую, садоводчество «Металлург-1».

Пробки

Пятница – самый трудный день для движения. С раннего утра и до темноты в Липецке резко увеличивается вероятность пробок, которые могут собраться за несколько минут. Перед выездом советуем заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут и не застрять надолго.

Обновленное пространство - «Арт-завод» в Липецке (16+)

Отличная новость для всех творческих людей Липецка. Сегодня в 20:00 в ДК «Сокол» (пл. Константиновой,3) откроется обновленное культурное пространство - резиденции «Арт-завод».



Фото предоставлено ДК "Сокол"



В самом открытии примут участие, DJ Крузо, барабанщик Дмитрий Хмыз, группу «Эмтиви», танцевальная команда «XXL» и другие. Будет весело и жарко. А о самом новом пространстве GOROD48 рассказала Татьяна Каверина, директор Дворца культуры «Сокол».

- Под «Art-завод» отдали помещение в ДК, площадью примерно 250 квадратных метров. Здесь теперь будут проходить мастер-классы, творческие встречи, квизы и т.д. Мы обновили и прокачали наше оборудование, в частности, создали собственную студию звукозаписи. Совместно с Росмолодежью» запускаем проект «Кастинг платформа «Цех», направленный на поддержку и развитие авторского творчества молодых музыкантов, авторов, исполнителей. Они получат площадку для выступлений, а лучшие могут стать постоянными артистами «Арт-завода».

Клюевские чтения(12+)

В музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) сегодня в 12:00 начнутся первые Клюевские чтения, посвященные изучению истории и культуры города Липецка и приуроченные к 175-летию со дня рождения Митрофана Алексеевича Клюева (1848 – 1924) –городского головы, почётного гражданина Липецка, председателя Липецкого Петровского общества распространения научных и практических знаний.



Митрофан Клюев



Программа:

12:00 Доклады на тему: «История дореволюционного Липецка»;

14:00 Торжественная посадка «Культурного огородика»;

15:00 концерт «Литературно-музыкальная гостиная в старинном доме». С 40-минутной программой перед гостями выступят учащиеся липецкой Детской музыкальной школы №8.

Про «человека с тысячей талантов» (12+)

Так называли известного советского режиссёра Александра Митту, 90-лет со дня рождения которого отмечали в марте. Митта известен, как режиссёр, но при этом он был ещё и художником, литератором, педагогом и просто выдумщиком. Он снял 15 картин, каждая из которых буквально ошеломила зрителя.



Колбаско в творческом процессе



О режиссёре сегодня в библиотеке имени С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 16:00 расскажет липецкий киновед Алексей Колбаско. Как всегда Колбаско разыскал малоизвестные факты: про то, почему режиссёру запрещали снимать фильм «Гори, гори, моя звезда», как он сыграл роль в фильме Марлена Хуциева «Июльский дождь» и зачем вообще пошел в кинематограф.

Клуб документального кино (12+)

Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает сегодня в 18:00 на заседание клуба документального кино.

Известный липецкий документалист Сергей Тихомиров представит свою работу «Константин Игумнов: аккорды жизни», посвящённую уроженцу Лебедяни, знаменитому пианисту и педагогу, одному из основателей отечественной пианистической школы Константину Игумнову (1873 – 1948 гг.). Вход на сеанс свободный.

«Чучело» без Орбакайте (12+)

В Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) с гастролями приехал Орловский государственный театр для детей и молодёжи «Свободное пространство».

Сегодня в 18:00 он покажет спектакль «Чучело» по пьесе В. Железнякова «Бойкот». Многим памятен художественный фильм, снятый в СССР в 1983 году, главные роли в котором сыграли Кристина Орбакайте и Юрий Никулин. Теперь сюжет зрители смогут увидеть и на сцене.

Это история о новенькой девочке в классе. Одноклассники объявили ей бойкот. Первое знакомство с человеческой жестокостью становится суровым испытанием для детского сердца. Интересна и музыкальная составляющая спектакля: барабаны и электрогитара — все это пронизывает зал, а песни, которые артисты написали сами, создают атмосферу настоящего рок-концерта, приправленного световым шоу.

Космос для самых маленьких (0+)

День космонавтики прошёл, но Липецкая областная детская библиотека (ул. Толстого, 40) в 14:00 организует Литературные посиделки «Космические приключения».

В комнате сказок ребят 5–8 лет познакомят с книгами о захватывающих путешествиях необычных астронавтов по звездным далям: «Обратная сторона Луны» Олега Роя, «Космическое путешествие» Кристера Фуглесанга, «Хомячок Фрош. Космические приключения во сне и наяву» Елены Никитиной. Мальчишкам и девчонкам расскажут о строении Солнечной системы, планетах и спутниках, невесомости и атмосфере. А потом вся команда будущих покорителей орбиты ответит на вопросы внеземной викторины и смастерит поделки на память.

Как организовать парковку у своего дома

Дома в российских городах, особенно старые, как правило, не оборудованы отдельными парковками для автомобилей. И это давно превратилось в проблему. Специалисты «Роскачества» дали несколько советов тем, кто всё же рискует оставлять свои машины перед домом на ночь.

Распределение машиномест может быть решено на общем собрании жильцов. Новые жильцы могут столкнуться с тем, что им откажут в пользовании парковкой на том основании, что мест нет. Но при этом важно знать, что у всех равные права на пользование общедомовым имуществом. Если вам кажется, что вас несправедливо лишают возможности парковать свой автомобиль, инициируйте общее собрание жильцов и поднимите вопрос о перераспределении парковочных мест или расширении стоянки.



Пример того, как нельзя оставлять машину на улице



Официальную парковку можно устроить и самим. За это должны проголосовать не менее 2/3 от общего числа голосов собственников. Если меньше, то, решение об организации парковки может быть признано недействительным. Далее необходимо обратиться в органы местного самоуправления, ГИБДД и органы градостроения и архитектуры. Последние две инстанции можно обойти, но лучше все же заручиться их поддержкой, особенно если планируете в дальнейшем устанавливать специальные знаки. А вот кого нельзя обойти вниманием перед установкой ограждающих устройств, так это пожарную инспекцию, поскольку должны быть соблюдены требования к проезду пожарной техники во двор жилого дома. Финальный этап — обустройство парковки: уборка, ремонт, добавление нужных элементов (асфальт, ограничительные столбики, и так далее). Этим может заниматься УК, могут подрядчики, в том числе, нанятые напрямую жильцами. Средства на оплату их работы собираются силами жильцов.



Даже при наличии организованной парковки некоторые автовладельцы могут нарушать правила: например, ставить машины на газоны, на детских площадках, под окнами, вплотную к подъездам, вредить насаждениям. В таком случае можно добиться того, чтобы нарушитель заплатил штраф. Для этого нужно обратиться в полицию (ГИБДД). Но если приехавший сотрудник не обнаружит нарушений, он может выписать штраф уже обращающемуся — за ложный вызов.

Дорогие липчане! Пятница наступила: сегодня нужно и завершить текущие дела на работе, и не исключено отпраздновать вечером окончание недели трудовых свершений. Но при этом категорически не рекомендуется снимать руку с пульса событий. Липчанам узнавать новости просто: на GOROD48 вы прочитаете всё самое интересное и полезное. С нами вы ничего не пропустите, ждём вас на сайте снова и снова.