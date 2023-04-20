В России

30 минут назад

Россияне стали экономить на майских турах на популярные курорты

48
#туризм
Средний чек за путешествия на майские праздники по большинству направлений оказался ниже уровня прошлого года, рассказали «Известиям» туроператоры. Так, по данным Anex Tour, средний чек за отдых в Турции на майские праздники ниже прошлогоднего на 4%, в ОАЭ — на 17%, а России — на 20%.

«На майские праздники как таковых дешевых направлений нет, поскольку это высокие даты. В целом отдых за границей обходится дешевле, если на направлении есть доступная авиаперевозка, чем больше рейсов — тем лучше.
Что касается России, то в этом году у нас нет туристического кешбэка, из-за которого годом ранее были немного завышены цены. Возможно, с этим связано падение среднего чека», — предположили в компании.

Снижение среднего чека на поездки по России заметили и в «Интуристе». Он сократился на 16% — с почти 36 тыс. рублей до 30 тыс. за двоих.

Средний чек за отдых в Турции оказался примерно на уровне прошлого года и составил 143 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в туристическом сервисе «Слетать.ру».

Почти аналогичная ситуация с поездками в Египет и ОАЭ. За отдых на Красном море на майские праздники российские туристы в среднем тратят на 6% меньше, чем годом ранее (208,5 тыс. рублей), рассказали в «Слетать.ру». А за поездку в Эмираты отдают 232 тыс. рублей, что на 2% больше, чем в 2022-м.

48
#туризм

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#тепличные хозяйства
В клубнике выявили 20-кратное превышение антибиотиков

42 минуты назад

В России
Минцифры опровергло информацию о планах рассылать электронные повестки через «Госуслуги»
#электронные повестки
Минцифры опровергло информацию о планах рассылать электронные повестки через «Госуслуги»

сегодня, 16:54

В России
Связанные с питанием болезни оказались у каждого второго взрослого жителя Кемеровской области

сегодня, 16:51

В России
В Петербурге возбуждено дело по факту смерти постояльцев психоневрологического интерната
#смерть по неосторожности
В Петербурге возбуждено дело по факту смерти постояльцев психоневрологического интерната

сегодня, 16:18

В России
Регулятор установил лимит пополнения счетов цифровыми рублями в 300 тысяч рублей в месяц
#цифровой рубль #экономика
Регулятор установил лимит пополнения счетов цифровыми рублями в 300 тысяч рублей в месяц

сегодня, 15:34

В России
ЦБ РФ допустил вмешательство в работу валютного рынка при угрозах
#валютный рынок #ЦБ РФ
ЦБ РФ допустил вмешательство в работу валютного рынка при угрозах

сегодня, 14:50

В России