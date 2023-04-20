В клубнике выявили 20-кратное превышение антибиотиков

Россельхознадзор выявил многократное превышение содержания антибиотиков в российской клубнике, которая выращивается в парниковых условиях. Такую информацию на профильном совещании в Госдуме представил замруководителя ведомства Антон Кармазин. «Известия» ознакомились с информацией с мероприятия.

«В нашей клубнике выявлено превышение тетрациклина в 20 раз, это вырастили наши тепличные хозяйства», — заявил представитель ведомства.



По его словам, всего за три месяца с начала года было зафиксировано 1,7 тыс. случаев превышения максимально допустимых показателей токсичных веществ, в том числе в импортной продукции.



В Россельхознадзоре «Известиям» сообщили о начале проверок растительных товаров.



«В настоящее время максимально допустимые уровни остаточного содержания антибиотиков в продукции растениеводства не установлены. В связи с этим принято решение провести мониторинг выращиваемых в России и импортируемых плодовых, ягод и грибов на остаточное содержание антибиотиков», — сообщили в пресс-службе ведомства.



Там уточнили, что полученные результаты могут стать основой для совершенствования нормативной базы, а также научных работ по содействию развития экологического земледелия.



«В настоящее время Россельхознадзор не уполномочен запретить ввоз таких товаров и принять меры в отношении иностранных сельхозтоваропроизводителей, нарушающих российские требования. Скоропортящаяся продукция, в первую очередь ягоды, помимо пестицидов могут обрабатываться антибиотиками для лучшей сохранности при транспортировке. Допустимые уровни содержания таких веществ в растительной продукции законодательно не регламентируются», — пояснили в Россельхознадзоре.



