Липецкая вечЁрка: останется ли в городе такси, мост через Матыру и о вредности советов из «Тик Тока»

Сегодня, 20 апреля, областное управление дорог и транспорта прокомментировало опасения таксистов, мост через Матыру уже готов наполовину, и в ожоговом центре оказалась липчанка, которая лечилась, с помощью советов из «Тик Тока».





«Мы обратились в Минтранс России по этой проблеме и ожидаем поддержки, иначе в сентябре отрасль такси просто встанет. Как минимум, нужна отсрочка на специальные требования к самозанятым, чтобы создать в регионах условия для их исполнения. А по-хорошему, надо убирать из закона бессмысленные и невыполнимые требования. Предрейсовые медосмотры и техосмотры в такси уже десятки лет существуют только на бумаге», — считает президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин.



— Мы услышали эти вопросы и будем их прорабатывать с причастными структурами и ведомствами. Но лично я считаю этот закон своевременным. У нас еще есть время, чтобы всем, в том числе органам власти, приготовиться к исполнению обновленного законодательства, направленного на защиту прав, жизни и здоровья клиентов перевозчиков, —



Комментаторы GOROD48 тут же вступили в жаркий спор:



— Думаю, что введение новых правил отрегулирует рынок таксомоторных перевозок. С него уйдут серые схемы, такие как нелегалы из бывших союзных республик. Это неминуемо приведет к росту тарифов и увеличению заработков людей, непосредственно занятых в пассажирских перевозках, а также обезопасит граждан. Что мы видим сейчас — половина таксистов — это работники предприятий, которые в свободное от работы время выехали подкалымить, — написал Взгляд со стороны.



— Сейчас с частников хоть что-то капает в бюджет, а как перейдут в бомбилы-подпольщики, то ничего, ни копейки. Скорее будут наживаться крышующие, — считает Депутат.



— Все исключительно для блага народа, как всегда. Живите и радуйтесь, чем вам не комфорт ездить в развалюхи автобусах, а то слишком жирно ездить на такси. На лошадях будем ездить скоро, — заметил Ух.



— Медосмотры в нормальных организациях давно проходят онлайн, медик может находиться в любом регионе. Перед тобой монитор, тонометр, алкотестер и измеритель температуры. После замера давления, продувки и измерения температуры (если жалоб нет) медик даёт команду на минипринтер, выходит стикер с данными водителя и числом, который клеится на путевой лист. Вся процедура занимает 2-3 минуты, естественно, все происходит под камеру, также, по необходимости, медик может связаться с водителем по громкой связи, — уточнила Охрана труда.



Заканчивается мегапроект по строительству Восточного обхода вокруг Липецка. Мост через Матыру



После окончания строительства в Липецке появится полноценная кольцевая автодорога. Она обеспечит связь с федеральными трассами М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий». А Липецк освободится от транзитных потоков, что должно улучшить экологическую обстановку в городе и сэкономить время водителей.



— Действительно хорошая новость! Очень нужны новые дороги в области! — порадовался Оптимист.



— Огорчает только одно, почему на новом мосту не предусмотрены тротуары? — написал Липчанин.



Сегодня было сразу несколько новостей из разряда нарочно не придумаешь. В ожоговый центр поступила 70-летняя липчанка, которая пыталась снять боль в колене,



А другая липчанка решила потравить тараканов. Она вызвала дезинсектора,



— Хорошее средство. Серная шашка, называется. Только вот хозяйка не учла, что соседи могли запросто отравиться. Там серы на весь подъезд хватило бы. Такими шашками, как правило, погреба и нежилые помещения протравливают. И то в очень умеренных количествах, а не целиком всю шашку, — разъяснил ООО.



— Да надо было залить всё из брандспойта. И дыма не было бы, и тараканов смыли. — предложил Мимоходом.



А депутаты облсовета дошли до того, что стали



— Перчаткой по морде, и к барьеру! Секундантов можно из ЛДПР или СР набрать, — предложил альтернативный вариант Пессимист.



Обратите внимание, завтра в Липецке Таксисты могут исчезнуть. В это трудно поверить, но с 1 сентября в силу вступает новый федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации», который требует проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры , а также предрейсовый контроль технического состояния автомобиля. Но в Липецке нет достаточного количества учреждений, которые могли бы обследовать такси и таксистов.«Мы обратились в Минтранс России по этой проблеме и ожидаем поддержки, иначе в сентябре отрасль такси просто встанет. Как минимум, нужна отсрочка на специальные требования к самозанятым, чтобы создать в регионах условия для их исполнения. А по-хорошему, надо убирать из закона бессмысленные и невыполнимые требования. Предрейсовые медосмотры и техосмотры в такси уже десятки лет существуют только на бумаге», — считает президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин.— Мы услышали эти вопросы и будем их прорабатывать с причастными структурами и ведомствами. Но лично я считаю этот закон своевременным. У нас еще есть время, чтобы всем, в том числе органам власти, приготовиться к исполнению обновленного законодательства, направленного на защиту прав, жизни и здоровья клиентов перевозчиков, — ответил ему заместитель начальника управления дорог и транспорта Олег Князев.Комментаторы GOROD48 тут же вступили в жаркий спор:— Думаю, что введение новых правил отрегулирует рынок таксомоторных перевозок. С него уйдут серые схемы, такие как нелегалы из бывших союзных республик. Это неминуемо приведет к росту тарифов и увеличению заработков людей, непосредственно занятых в пассажирских перевозках, а также обезопасит граждан. Что мы видим сейчас — половина таксистов — это работники предприятий, которые в свободное от работы время выехали подкалымить, — написал— Сейчас с частников хоть что-то капает в бюджет, а как перейдут в бомбилы-подпольщики, то ничего, ни копейки. Скорее будут наживаться крышующие, — считает— Все исключительно для блага народа, как всегда. Живите и радуйтесь, чем вам не комфорт ездить в развалюхи автобусах, а то слишком жирно ездить на такси. На лошадях будем ездить скоро, — заметил— Медосмотры в нормальных организациях давно проходят онлайн, медик может находиться в любом регионе. Перед тобой монитор, тонометр, алкотестер и измеритель температуры. После замера давления, продувки и измерения температуры (если жалоб нет) медик даёт команду на минипринтер, выходит стикер с данными водителя и числом, который клеится на путевой лист. Вся процедура занимает 2-3 минуты, естественно, все происходит под камеру, также, по необходимости, медик может связаться с водителем по громкой связи, — уточнилаЗаканчивается мегапроект по строительству Восточного обхода вокруг Липецка. Мост через Матыру построен уже наполовину , 4,2 километра последнего участка липецкой кольцевой автодороги обойдутся бюджету в 1,6 миллиарда рублей.После окончания строительства в Липецке появится полноценная кольцевая автодорога. Она обеспечит связь с федеральными трассами М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий». А Липецк освободится от транзитных потоков, что должно улучшить экологическую обстановку в городе и сэкономить время водителей.— Действительно хорошая новость! Очень нужны новые дороги в области! — порадовался— Огорчает только одно, почему на новом мосту не предусмотрены тротуары? — написалСегодня было сразу несколько новостей из разряда нарочно не придумаешь. В ожоговый центр поступила 70-летняя липчанка, которая пыталась снять боль в колене, используя советы социальной сети «Тик Ток » . Женщина сделала растирку и наложила ее на ночь на колено. Утром поняла, что сожгла ногу. Врачи диагностировали у нее ожоги II и III степеней, возможно, ей предстоит пересадка кожи.А другая липчанка решила потравить тараканов. Она вызвала дезинсектора, тот оставил в квартире дымовую шашку , предложив хозяйке погулять пару часиков. Когда женщина вернулась, увидела вскрытую дверь. Оказалось, что с оседи вызвали пожарных , а те, обнаружив источник дыма, вскрыли дверь.— Хорошее средство. Серная шашка, называется. Только вот хозяйка не учла, что соседи могли запросто отравиться. Там серы на весь подъезд хватило бы. Такими шашками, как правило, погреба и нежилые помещения протравливают. И то в очень умеренных количествах, а не целиком всю шашку, — разъяснил— Да надо было залить всё из брандспойта. И дыма не было бы, и тараканов смыли. — предложилА депутаты облсовета дошли до того, что стали посылать друг друга по всем известному адресу . Посланный, депутат Александр Ушаков, обратился в полицию, чтобы там оценили направление, указанное ему коллегой.— Перчаткой по морде, и к барьеру! Секундантов можно из ЛДПР или СР набрать, — предложил альтернативный вариантОбратите внимание, завтра в Липецке немного похолодает . Синоптики прогнозируют до + 14 градусов, ожидается кратковременный дождь.