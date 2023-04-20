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Липецкая вечЁрка: останется ли в городе такси, мост через Матыру и о вредности советов из «Тик Тока»
Сегодня, 20 апреля, областное управление дорог и транспорта прокомментировало опасения таксистов, мост через Матыру уже готов наполовину, и в ожоговом центре оказалась липчанка, которая лечилась, с помощью советов из «Тик Тока».
«Мы обратились в Минтранс России по этой проблеме и ожидаем поддержки, иначе в сентябре отрасль такси просто встанет. Как минимум, нужна отсрочка на специальные требования к самозанятым, чтобы создать в регионах условия для их исполнения. А по-хорошему, надо убирать из закона бессмысленные и невыполнимые требования. Предрейсовые медосмотры и техосмотры в такси уже десятки лет существуют только на бумаге», — считает президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин.
— Мы услышали эти вопросы и будем их прорабатывать с причастными структурами и ведомствами. Но лично я считаю этот закон своевременным. У нас еще есть время, чтобы всем, в том числе органам власти, приготовиться к исполнению обновленного законодательства, направленного на защиту прав, жизни и здоровья клиентов перевозчиков, — ответил ему заместитель начальника управления дорог и транспорта Олег Князев.
Комментаторы GOROD48 тут же вступили в жаркий спор:
— Думаю, что введение новых правил отрегулирует рынок таксомоторных перевозок. С него уйдут серые схемы, такие как нелегалы из бывших союзных республик. Это неминуемо приведет к росту тарифов и увеличению заработков людей, непосредственно занятых в пассажирских перевозках, а также обезопасит граждан. Что мы видим сейчас — половина таксистов — это работники предприятий, которые в свободное от работы время выехали подкалымить, — написал Взгляд со стороны.
— Сейчас с частников хоть что-то капает в бюджет, а как перейдут в бомбилы-подпольщики, то ничего, ни копейки. Скорее будут наживаться крышующие, — считает Депутат.
— Все исключительно для блага народа, как всегда. Живите и радуйтесь, чем вам не комфорт ездить в развалюхи автобусах, а то слишком жирно ездить на такси. На лошадях будем ездить скоро, — заметил Ух.
— Медосмотры в нормальных организациях давно проходят онлайн, медик может находиться в любом регионе. Перед тобой монитор, тонометр, алкотестер и измеритель температуры. После замера давления, продувки и измерения температуры (если жалоб нет) медик даёт команду на минипринтер, выходит стикер с данными водителя и числом, который клеится на путевой лист. Вся процедура занимает 2-3 минуты, естественно, все происходит под камеру, также, по необходимости, медик может связаться с водителем по громкой связи, — уточнила Охрана труда.
Заканчивается мегапроект по строительству Восточного обхода вокруг Липецка. Мост через Матыру построен уже наполовину, 4,2 километра последнего участка липецкой кольцевой автодороги обойдутся бюджету в 1,6 миллиарда рублей.
После окончания строительства в Липецке появится полноценная кольцевая автодорога. Она обеспечит связь с федеральными трассами М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий». А Липецк освободится от транзитных потоков, что должно улучшить экологическую обстановку в городе и сэкономить время водителей.
— Действительно хорошая новость! Очень нужны новые дороги в области! — порадовался Оптимист.
— Огорчает только одно, почему на новом мосту не предусмотрены тротуары? — написал Липчанин.
Сегодня было сразу несколько новостей из разряда нарочно не придумаешь. В ожоговый центр поступила 70-летняя липчанка, которая пыталась снять боль в колене, используя советы социальной сети «Тик Ток». Женщина сделала растирку и наложила ее на ночь на колено. Утром поняла, что сожгла ногу. Врачи диагностировали у нее ожоги II и III степеней, возможно, ей предстоит пересадка кожи.
А другая липчанка решила потравить тараканов. Она вызвала дезинсектора, тот оставил в квартире дымовую шашку, предложив хозяйке погулять пару часиков. Когда женщина вернулась, увидела вскрытую дверь. Оказалось, что соседи вызвали пожарных, а те, обнаружив источник дыма, вскрыли дверь.
— Хорошее средство. Серная шашка, называется. Только вот хозяйка не учла, что соседи могли запросто отравиться. Там серы на весь подъезд хватило бы. Такими шашками, как правило, погреба и нежилые помещения протравливают. И то в очень умеренных количествах, а не целиком всю шашку, — разъяснил ООО.
— Да надо было залить всё из брандспойта. И дыма не было бы, и тараканов смыли. — предложил Мимоходом.
А депутаты облсовета дошли до того, что стали посылать друг друга по всем известному адресу. Посланный, депутат Александр Ушаков, обратился в полицию, чтобы там оценили направление, указанное ему коллегой.
— Перчаткой по морде, и к барьеру! Секундантов можно из ЛДПР или СР набрать, — предложил альтернативный вариант Пессимист.
Обратите внимание, завтра в Липецке немного похолодает. Синоптики прогнозируют до + 14 градусов, ожидается кратковременный дождь.
Электорат