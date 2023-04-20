Почти три десятка улиц и два садоводчества завтра останутся без света

А на трех улицах Липецка 21 апреля отключат холодную воду.





Без холодной воды останутся 21 апреля полностью или частично три улицы Липецка – причиной отключений станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 108 по проспекту Победы – цистерна с водой для питья подъедет к вышеуказанному дому.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 20 по улице Студеновской – подвоз воды также организуют к дому.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Полевой участок – воду подвезут к дому № 5а.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



21 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 13, 15 по улице Вольной, №№ 15, 40 по улице Лучистой, № 38 по улице Новой, № 4 по улице Осипенко, №№ 2, 12 по улице Просторной, № 34 по улице Раздольной, №№ 128а, 132 по улице Совхозной, № 1 по улице Утренней, № 11 по улице Ясной, №№ 127, 138, 143 в садоводчестве «Ферросплавщик», № 2б по улице Баумана, №№ 1, 2а, 3а на площади Заводской, № 8 по улице Пожарского, № 38 по улице Зоологической, № 16 по улице Механизаторов, № 19 по улице Полярной, № 51 по улице Садовой, также обесточат улицы Булавина, Курчатова, Отрадную, Смоленскую, садоводчество «Металлург-1».



С 09:00 до 16:00 без света останутся улицы Бородинская, Докучаева, Панфилова, проезд Ильича и дом № 95 по улице Карбышева.



С 09:00 до 12:00 не будет электричества в домах №№ 1а, 10, 16, 16а по проезду Потапова, № 5а по улице Союзной.



