Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Циклон с юга принесет в Липецкую область небольшие дожди

1 536
#дожди
2
Циклон с юга принесет в Липецкую область небольшие дожди

21 и 22 апреля Липецкая область окажется под влиянием циклона с юга – пройдут небольшие кратковременные дожди. 23 апреля циклон уйдет за Урал, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь. Ветер восточный, 7-12 м/сек, местами порывы до 15 м/сек. Ночью на улице –от +4 до +9 градусов, днем – от +11 до +16 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем – от +12 до +14 градусов.

День 21 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 6 градусов мороза. 

1 536
#дожди
2

Комментарии (1)

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Елена

59 минут назад
как выходные так плохая погода дожди или похолодание
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