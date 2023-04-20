сегодня, 17:00
Циклон с юга принесет в Липецкую область небольшие дожди
21 и 22 апреля Липецкая область окажется под влиянием циклона с юга – пройдут небольшие кратковременные дожди. 23 апреля циклон уйдет за Урал, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем – от +12 до +14 градусов.
День 21 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 6 градусов мороза.
Елена