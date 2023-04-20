Циклон с юга принесет в Липецкую область небольшие дожди

21 и 22 апреля Липецкая область окажется под влиянием циклона с юга – пройдут небольшие кратковременные дожди. 23 апреля циклон уйдет за Урал, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь. Ветер восточный, 7-12 м/сек, местами порывы до 15 м/сек. Ночью на улице –от +4 до +9 градусов, днем – от +11 до +16 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем – от +12 до +14 градусов.



День 21 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 6 градусов мороза.



