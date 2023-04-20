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Связанные с питанием болезни оказались у каждого второго взрослого жителя Кемеровской области
53,9% населения Кузбасса старше 14 лет имеют проблемы с питанием. Из них 55,7% приходится на горожан, 43,4% – на сельчан. 61,9% больных по питанию – женщины, 43,7% – мужчины, об этом со ссылкой на Кемеровостат сообщает VSE42.Ru.
По данным статистки, самыми популярными продуктами у жителей Кемеровской области оказались молочные (72% опрошенных употребляют регулярно), сливочное масло (70%), майонез (55%), сыр (53%), творожные продукты (45%).
Самыми непопулярными продуктами названы маргарин и лапша быстрого приготовления (практически не употребляют 67%), морепродукты (65%), чипсы и сухарики (63%).
Воды пьют менее 200 мл в сутки 0,8% человек, от 200 до 500 мл – 19,6%, от 500 мл до литра – 36,2%, от литра до 1,5 литра – 20,5%, до двух литров – 14,2%, более двух литров – 4,1%.
По данным статистки, самыми популярными продуктами у жителей Кемеровской области оказались молочные (72% опрошенных употребляют регулярно), сливочное масло (70%), майонез (55%), сыр (53%), творожные продукты (45%).
Самыми непопулярными продуктами названы маргарин и лапша быстрого приготовления (практически не употребляют 67%), морепродукты (65%), чипсы и сухарики (63%).
Воды пьют менее 200 мл в сутки 0,8% человек, от 200 до 500 мл – 19,6%, от 500 мл до литра – 36,2%, от литра до 1,5 литра – 20,5%, до двух литров – 14,2%, более двух литров – 4,1%.