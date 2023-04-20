В России

сегодня, 16:51

Связанные с питанием болезни оказались у каждого второго взрослого жителя Кемеровской области

83
53,9% населения Кузбасса старше 14 лет имеют проблемы с питанием. Из них 55,7% приходится на горожан, 43,4% – на сельчан. 61,9% больных по питанию – женщины, 43,7% – мужчины, об этом со ссылкой на Кемеровостат сообщает VSE42.Ru.

По данным статистки, самыми популярными продуктами у жителей Кемеровской области оказались молочные (72% опрошенных употребляют регулярно), сливочное масло (70%), майонез (55%), сыр (53%), творожные продукты (45%).

Самыми непопулярными продуктами названы маргарин и лапша быстрого приготовления (практически не употребляют 67%), морепродукты (65%), чипсы и сухарики (63%).

Воды пьют менее 200 мл в сутки 0,8% человек, от 200 до 500 мл – 19,6%, от 500 мл до литра – 36,2%, от литра до 1,5 литра – 20,5%, до двух литров – 14,2%, более двух литров – 4,1%. 
83

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#туризм
Россияне стали экономить на майских турах на популярные курорты

28 минут назад

В России
#тепличные хозяйства
В клубнике выявили 20-кратное превышение антибиотиков

43 минуты назад

В России
Минцифры опровергло информацию о планах рассылать электронные повестки через «Госуслуги»
#электронные повестки
Минцифры опровергло информацию о планах рассылать электронные повестки через «Госуслуги»

сегодня, 16:54

В России
В Петербурге возбуждено дело по факту смерти постояльцев психоневрологического интерната
#смерть по неосторожности
В Петербурге возбуждено дело по факту смерти постояльцев психоневрологического интерната

сегодня, 16:18

В России
Регулятор установил лимит пополнения счетов цифровыми рублями в 300 тысяч рублей в месяц
#цифровой рубль #экономика
Регулятор установил лимит пополнения счетов цифровыми рублями в 300 тысяч рублей в месяц

сегодня, 15:34

В России
ЦБ РФ допустил вмешательство в работу валютного рынка при угрозах
#валютный рынок #ЦБ РФ
ЦБ РФ допустил вмешательство в работу валютного рынка при угрозах

сегодня, 14:50

В России