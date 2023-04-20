Спорт

сегодня, 16:47

В Липецкой области восемь новых мастеров спорта

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В Липецкой области восемь новых мастеров спорта

Среди них два рыболова, один турист и только два представителя олимпийских видов.

В течение весны министр спорта РФ Олег Матыцин выпустил несколько наградных приказов, в которых были упомянуты и липчане.

В итоге 8 наших земляков получили звания мастеров спорта России. Любопытно, что только двое из новоиспечённых мастеров представляют олимпийские виды спорта: Полина Березнева (легкая атлетика) и Игорь Мончук (гребля на байдарках и каноэ).

16-летняя Березнева (на фото справа) в прошлом году в Челябинске стала победительницей первенства России в прыжках в высоту, покорив планку на пока рекордной для себя отметке 182 см.

А студент первого курса ЛГПУ Мончук (на фото слева) выполнил мастерский норматив в октябре прошлого года в Ростове-на-Дону, заняв 2-е место на полумарафонской дистанции 21,5 км (сама дистанция тоже не олимпийская).

Кроме них заветные удостоверения и значки получили воспитанники Школы единоборств Игоря Воротынцева Ильяс Тешаев и Анна Михайлова (официально – спортивная борьба), Владимир Бражников (каратэ), Сергей Гебель, Роман Петров (оба – рыболовный спорт), Аркадий Акулин (спортивный туризм).

Мастер спорта – важнейший рубеж в карьере любого атлета. Хотя бы потому, что это первая ступень мастерства, которую присваивают на всю жизнь в ознаменование особых заслуг спортсмена. Получившие её и через десять лет будет считаться мастерами спорта. Предыдущие ступени нужно постоянно подтверждать: разряды в зависимости от вида спорта раз в полгода или год, звание кандидата в мастера спорта – раз в три года. Если не подтвердить, то звание отнимают.

Фото Всероссийской федерации лёгкой атлетики и из архива Игоря Мончука

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Комментарии (1)

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Аспирант

сегодня, 16:59
А нас, деятелей науки, посчитали ?
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