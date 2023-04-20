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сегодня, 16:54
Минцифры опровергло информацию о планах рассылать электронные повестки через «Госуслуги»
Для направления повесток в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта.
Минцифры не подтверждает информацию о планах рассылать электронные повестки призывникам через портал "Госуслуг", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Сейчас граждане, соответствующие всем критериям для призыва на срочную службу, могут получить повестку двумя способами: лично в руки; повестку может вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации, а также руководитель или ответственный за военно-учётную работу в организации по месту работы или учёбы; либо заказным письмом с уведомлением, направленным по Почте России, - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что только такие варианты вручения повестки на текущий момент имеют юридическую силу.
Уточняется, что для направления повесток через Госуслуги в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. В связи с этим электронные повестки через Госуслуги направляться не могут.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Санкт-Петербурге начали в тестовом режиме рассылать электронные повестки в рамках весеннего призыва. Уточнялось, что повестки приходят в личный кабинет на портале госуслуг.
Сейчас граждане, соответствующие всем критериям для призыва на срочную службу, могут получить повестку двумя способами: лично в руки; повестку может вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации, а также руководитель или ответственный за военно-учётную работу в организации по месту работы или учёбы; либо заказным письмом с уведомлением, направленным по Почте России, - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что только такие варианты вручения повестки на текущий момент имеют юридическую силу.
Уточняется, что для направления повесток через Госуслуги в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. В связи с этим электронные повестки через Госуслуги направляться не могут.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Санкт-Петербурге начали в тестовом режиме рассылать электронные повестки в рамках весеннего призыва. Уточнялось, что повестки приходят в личный кабинет на портале госуслуг.