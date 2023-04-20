Липчанин напал на соседа с палкой: ссора началась из-за котов

Соседи снимали свои ссоры и их последствия на телефон.

Мировой судья судебного участка №14 Правобережного судебного района Липецка вынес приговор 42-летнему липчанину по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчина сильно поссорился с соседом — их дома разграничены одним забором.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 11 августа прошлого года на улице Адмирала Апраксина в Ссёлках мужчина ударил соседа по голове деревянным черенком, а потом не менее трёх раз — по правому предплечьям и лопатке.



У потерпевшего остались рана на теменной области, на месте заживления которой образовался рубец, кровоподтёки и ссадины на предплечьях. Все эти повреждения были зафиксированы на 12 фотографиях.



Подсудимый вину не признал. Он рассказал, что палку взял, чтобы гонять бродячих собак. Но сосед начал снимать его на телефон и что-то грубо сказал. Потом ссориться начали уже их жёны. Слово за слово и в конфликте между мужчинам в ход пошла палка. Потасовка длилась не долго, но потом потерпевшая сторона вызвала полицию и скорую.



Этой ссоре предшествовала ещё одна — она состоялась 4 августа и произошла из-за котёнка. Кот подсудимого гонял на участке соседа и его котёнка и тот попал лапой в ливнёвку.



Хозяин котёнка обвинил соседа в том, что из-за его кота котёнок сломал бедро. Потом начались оскорбления и угрозы.



Ссора из-за котов перешла в предложение разобраться по-мужски, но словесный конфликт между соседями сошёл на нет. А через несколько дней вспыхнул с новой силой.



В результате побивший соседа мужчина получил 300 часов обязательных работ.