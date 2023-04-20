В рейтинге качества жизни Липецк занял 27-е место

Финансовый университет при правительстве России составил рейтинг самых комфортабельных городов страны по итогам I квартала 2023 года. Липецк занял 27 место – такое же место он занимал по итогам 2022 года. В первую десятку городов по качеству жизни вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Грозный, Тула, Нижний Новгород, Махачкала, Владимир, Калининград, Екатеринбург, Калуга, Тюмень, Казань, Владикавказ, Ижевск.

Авторы исследования рассчитывали индекс качества жизни на основании данных социологического мониторинга настроений жителей городов с населением более 250 тысяч человек. Средний балл Липецка – 71, что обеспечило городу 27 место в рейтинге. При том по итогам 2022 года общий балл у Липецка был ниже (65), но место в рейтинге таким же. Как отмечают аналитики, в целом по России индекс качества жизни в I квартале 2023 года поднялся до 94 пунктов против 91 в IV квартале прошлого года (за 100 баллов принимаются показатели 1 квартала 2021 года). При определении индекса учитывались потребительская активность, качество медицинского обслуживания населения, доступность недвижимости (способность жителей города купить квартиру или дом), состояние экологической среды, качество работы учреждений среднего и высшего образования, работа учреждений ЖКХ по поддержанию жилого фонда, благоустройство города, состояние дорог и другое.



Высокие баллы в рамках мониторинга Липецк получил за доступность недвижимости, качество работы учреждений высшего и среднего образования. Основными проблемами Липецка участники мониторинга назвали работу ЖКХ, низкий уровень жизни, готовность к переезду на новое место жительства, низкий интерес к культурным ценностям, качество медицинского обслуживания.



