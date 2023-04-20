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15 минут назад
В Петербурге возбуждено дело по факту смерти постояльцев психоневрологического интерната
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч.3 ст. 109 УК РФ после выявленных фактов гибели шести постояльцев психоневрологического интерната №10 в Санкт-Петербурге.
По данным следствия, сотрудники интерната, расположенного на улице Коллонтай, ненадлежащим образом выполняли свои обязанности по уходу за больными, страдающими психическими заболеваниями, и допустили по неосторожности наступление смерти шести проживавших в интернате совершеннолетних постояльцев, - сообщает СК РФ по Санкт-Петербургу.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
По данным следствия, сотрудники интерната, расположенного на улице Коллонтай, ненадлежащим образом выполняли свои обязанности по уходу за больными, страдающими психическими заболеваниями, и допустили по неосторожности наступление смерти шести проживавших в интернате совершеннолетних постояльцев, - сообщает СК РФ по Санкт-Петербургу.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.