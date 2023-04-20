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59 минут назад
Регулятор установил лимит пополнения счетов цифровыми рублями в 300 тысяч рублей в месяц
Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в ходе рассмотрения отчета регулятора за прошлый год в Госдуме, что регулятор установил лимит в размере 300 тысяч рублей в месяц для пополнения кошелька с цифровыми рублями, - передает "Интерфакс".
"Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатными. Мы сейчас ориентируемся на сумму где-то в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька, это уже за пределами пилота", - отметила она.
Таким образом, сумма бесплатных переводов для физлиц станет как минимум в три раза выше, чем в Системе быстрых платежей (лимит бесплатных переводов для физлиц в СБП – 100 тысяч рублей).
"Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке, например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, можно будет переводить себе или другому человеку без процентов. То есть это как минимум в три раза больше, чем сейчас в Системе быстрых платежей", - отметила она.
Цифровой рубль – это средство для платежей и расчетов, но не для сбережений. На цифровые рубли не начисляются проценты, в них не будут выдавать кредиты, - пояснила Набиуллина.
"Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатными. Мы сейчас ориентируемся на сумму где-то в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька, это уже за пределами пилота", - отметила она.
Таким образом, сумма бесплатных переводов для физлиц станет как минимум в три раза выше, чем в Системе быстрых платежей (лимит бесплатных переводов для физлиц в СБП – 100 тысяч рублей).
"Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке, например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, можно будет переводить себе или другому человеку без процентов. То есть это как минимум в три раза больше, чем сейчас в Системе быстрых платежей", - отметила она.
Цифровой рубль – это средство для платежей и расчетов, но не для сбережений. На цифровые рубли не начисляются проценты, в них не будут выдавать кредиты, - пояснила Набиуллина.