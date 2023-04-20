Липчанина осудили за мошенничество: в закусочной он подменил телефон

Мужчину отправили на полтора года в колонию строгого режима.

Мировой судья судебного участка №23 Левобережного судебного района Липецка вынес приговор 49-летнему липчанину за мошенничество. Мужчина ранее уже был судим и приговорён к 9 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и освободился только 13 мая 2022 года. Но утром 5 октября снова пошёл на преступление.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, подсудимый и потерпевший познакомились в закусочной на площади Металлургов. В какой-то момент 49-летний липчанин попросил у потерпевшего телефон «Самсунг Гэлэкси», чтобы позвонить. Тот согласился и дал свой телефон.



Но в результате всё вышло по пословице: «Не делай добра — не получишь за»: новый знакомый незаметно подменил «Самсунг» на нерабочий телефон «Леново», сняв чехол-книжку с одного телефона и поместив туда другой. После чего он вернул хозяину телефона уже другой гаджет, а «Самсунг Гэлэкси» присвоил себе.



Хозяин заметил подмену не сразу, так как был сильно пьян. Тем временем обманщик ушёл из закусочной. Потерпевшему был причинён ущерб в 3 100 рублей.



Но уже в тот же день полицейские вычислили мошенника, и он добровольно написал явку с повинной.



В суде мужчина вину признал. В результате по части 1 статьи 159 УК РФ его приговорили к 11 месяцам лишения свободы, но путём присоединения наказания по ранее вынесенному приговору Левобережного суда от 23 января этого года окончательно мужчине назначено полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.