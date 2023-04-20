В России

7 минут назад

ЦБ РФ допустил вмешательство в работу валютного рынка при угрозах

9
#валютный рынок #ЦБ РФ

На данный момент не планируется вносить каких-либо изменений в валютные ограничения.

В Центробанке России допускают вмешательство в работу валютного рынка при угрозах для финансовой стабильности. Регулятор сохраняет приверженность плавающему курсу, - заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

По ее словам, пока вносить существенные изменения в текущие валютные ограничения нецелесообразно, - передает Bfm.ru.

Но введенные прошлой весной "жесткие" валютные ограничения были необходимы для стабилизации валютного рынка в условиях, когда часть международных резервов РФ была заморожена, - отметила глава ЦБ РФ.
9
#валютный рынок #ЦБ РФ

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Роспотребнадзор не видит необходимости в ограничительных мерах из-за кори
#корь #ограничения
Роспотребнадзор не видит необходимости в ограничительных мерах из-за кори

40 минут назад

В России
В Белгородской области взорвался беспилотник
#беспилотник #Белгород
В Белгородской области взорвался беспилотник

сегодня, 12:46

В России
Суд признал незаконным требование Wildberries о платном возврате товаров с браком
#Wildberries #возврат
Суд признал незаконным требование Wildberries о платном возврате товаров с браком

сегодня, 12:10

В России
Власти РФ одобрили продажу калужского завода Volkswagen «Авилону»
#Volkswagen #завод
Власти РФ одобрили продажу калужского завода Volkswagen «Авилону»

сегодня, 11:29

В России
Операторы связи предупредили о повышении тарифов из-за подорожания электричества
#операторы связи #электричество #тарифы
Операторы связи предупредили о повышении тарифов из-за подорожания электричества

сегодня, 10:44

В России
Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости штаммом COVID-19 «Арктур» в РФ в конце мая
#COVID-19 #Арктур
Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости штаммом COVID-19 «Арктур» в РФ в конце мая

сегодня, 09:55

В России