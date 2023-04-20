В России
7 минут назад
ЦБ РФ допустил вмешательство в работу валютного рынка при угрозах
На данный момент не планируется вносить каких-либо изменений в валютные ограничения.
В Центробанке России допускают вмешательство в работу валютного рынка при угрозах для финансовой стабильности. Регулятор сохраняет приверженность плавающему курсу, - заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
По ее словам, пока вносить существенные изменения в текущие валютные ограничения нецелесообразно, - передает Bfm.ru.
Но введенные прошлой весной "жесткие" валютные ограничения были необходимы для стабилизации валютного рынка в условиях, когда часть международных резервов РФ была заморожена, - отметила глава ЦБ РФ.
По ее словам, пока вносить существенные изменения в текущие валютные ограничения нецелесообразно, - передает Bfm.ru.
Но введенные прошлой весной "жесткие" валютные ограничения были необходимы для стабилизации валютного рынка в условиях, когда часть международных резервов РФ была заморожена, - отметила глава ЦБ РФ.