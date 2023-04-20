В России

45 минут назад

Роспотребнадзор не видит необходимости в ограничительных мерах из-за кори

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#корь #ограничения

По словам главы ведомства Анны Поповой, там, где необходимо, принимаются локальные меры.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей поездки в Саратов заявила, что никаких ограничительных мер в связи с эпидситуацией с корью вводить в РФ не планируется, - передает ТАСС.

"Никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется в этой ситуации. Там, где они нужны - локальные, они принимаются и это проходит достаточно безболезненно и спокойно", - отметила Попова.

По ее словам, основной мерой для борьбы с корью является подчищающая иммунизация. Глава ведомства подчеркнула, что на сегодняшний день больше 30% от тех, кому запланировали провести подчищающую иммунизацию, уже привиты, процесс продолжается.

Она добавила, что в России три региона не справились с самыми начальными проявлениями кори. "Преимущественно это связано с завозами из наших дружественных стран, которые, к сожалению, также получили проблему с корью, не удержали проблему с корью. Мы и им сегодня помогаем, потому что это очень важно для нас", - сказала Попова.
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#корь #ограничения

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