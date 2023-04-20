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Число жертв давки во время раздачи милостыни в столице Йемена Сане достигло 90 человек
Свыше 300 человек пострадали.
Число погибших при давке во время раздачи милостыни в столице Йемена Сане, которую контролируют хуситы, выросло до 90 человек, еще более 300 пострадали, - передает РБК со ссылкой на местное телевидение.
Уточняется, что ЧП произошло во время акции по раздаче финансовой помощи в районе Баб-эль-Яман в центральной части Сана.
В частности, давка произошла в центральном районе Баб-эль-Йемен, где люди собрались, чтобы получить финансовую помощь "закят" (обязательная милостыня в исламе). Каждый из нуждающихся может получить по $10 от благотворительной организации, финансируемой местными бизнесменами.
В экстренных службах страны уточнили, что число погибших может увеличиться.
Ранее сообщалось о 53 погибших и 80 пострадавших.
Источник йеменских СМИ сообщает со ссылкой на очевидцев, что сначала были слышны звуки выстрелов, а затем произошло короткое замыкание, в результате чего погас свет — это привело к панике и давке.
Местная полиция сообщила об аресте двух торговцев, их обвиняют в "беспорядочном распределении денежных сумм без согласования с Министерством внутренних дел и без организации".
Местные власти пообещали, что выплатят около $2 тыс. компенсации каждой семье, потерявшей родственника, а раненые получат около $400.
Уточняется, что ЧП произошло во время акции по раздаче финансовой помощи в районе Баб-эль-Яман в центральной части Сана.
В частности, давка произошла в центральном районе Баб-эль-Йемен, где люди собрались, чтобы получить финансовую помощь "закят" (обязательная милостыня в исламе). Каждый из нуждающихся может получить по $10 от благотворительной организации, финансируемой местными бизнесменами.
В экстренных службах страны уточнили, что число погибших может увеличиться.
Ранее сообщалось о 53 погибших и 80 пострадавших.
Источник йеменских СМИ сообщает со ссылкой на очевидцев, что сначала были слышны звуки выстрелов, а затем произошло короткое замыкание, в результате чего погас свет — это привело к панике и давке.
Местная полиция сообщила об аресте двух торговцев, их обвиняют в "беспорядочном распределении денежных сумм без согласования с Министерством внутренних дел и без организации".
Местные власти пообещали, что выплатят около $2 тыс. компенсации каждой семье, потерявшей родственника, а раненые получат около $400.